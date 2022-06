“He perdido gran parte de la emoción”, dijo el director Woody Allen este martes en una entrevista con Alec Baldwin. Ahí mismo comentó que su próxima película, que rodará en París, podría ser la última.

Allen, de 86 años, conversó con Baldwin durante más de media hora en una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram del actor.

“Probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico. No es como cuando comencé a filmar”, dijo el director de “Manhattan”, “Annie Hall” y “A Roma con amor”.

Allen dijo que reflexionó sobre el tema tras agarrarle el gusto al aislamiento durante la pandemia. “Estaba en casa escribiendo mucho”, dijo. “Es una forma agradable de vivir. Luego pensé: ‘bueno, capaz que hago una o dos [películas más]'”.

“No me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine. Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez”, comentó sobre los cambios en la industria, sacudida por la llegada y el crecimiento de las plataformas de streaming. “Voy a hacer una más y ver cómo me siento”, agregó. Además, Allen dijo que todavía escribe sus guiones estoicamente en una vieja máquina de escribir Olympia alemana.

El actor y el director conversaron durante casi una hora. Woody Allen habló de sus recientes memorias, las redes sociales y su carrera. En ningún momento abordó la acusación de abuso sexual que le ha seguido durante décadas, que siempre ha negado vehementemente.

“Ahora haces una película y tienes un par de semanas en una sala de cine, tal vez seis semanas, cuatro semanas, dos, lo que sea. Y luego va directamente a la transmisión o directamente al pago por visión. Y a la gente le encanta sentarse en casa con sus pantallas grandes y ver en sus televisores y tienen buen sonido y una imagen clara.

“Pero no es lo mismo que cuando entré en el negocio del cine, por lo que no es tan agradable para mí como lo fue. No me divierto lo mismo haciendo una película, poniéndola en una sala de cine. Fue una agradable sensación saber que 500 personas la estaban viendo a la vez”, dijo el director.

Más de 2800 usuarios de Instagram sintonizaron para ver la discusión de Instagram Live en un momento dado, pero los comentarios se desactivaron.

La entrevista se llevó a cabo para promocionar el nuevo libro de Allen “Zero Gravity“, una nueva colección de piezas cómicas “casuales”. Algunas de las cuales aparecen en The New Yorker, que se lanzará en agosto. N

(Con información de AFP)

