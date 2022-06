El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció este martes que renuncia al uso o producción de minas antipersona, salvo en la península coreana. Con esta decisión revierte las decisiones de su predecesor Donald Trump.

“Una vez más, el mundo ha sido testigo del impacto devastador que pueden tener las minas antipersona en el contexto de la guerra brutal y no provocada de Rusia contra Ucrania”, afirmó en un comunicado Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano dependiente de la presidencia.

Después de llevar a cabo una revisión “exhaustiva” de la política, Estados Unidos se están uniendo a la gran mayoría de los países de todo el mundo para comprometerse a limitar el uso de minas terrestres antipersonal (MTA).

“Estos cambios reflejan la creencia del presidente de que estas armas tienen un impacto desproporcionado en los civiles, incluidos los niños. Incluso mucho después de que se hayan detenido los combates, y que necesitamos reducir el uso de las minas terrestres antipersonal en todo el mundo.

“También complementan el liderazgo de larga data de Estados Unidos en la limpieza de minas terrestres y otros restos explosivos de guerra”, añade un comunicado.

EUA NO PRODUCIRÁ O ADQUIRIRÁ MINAS TERRESTES ANTIPERSONA

El nuevo compromiso anunciado este martes alineará a política de MTA fuera de la península de Corea con los requisitos clave de la Convención de Ottawa, el tratado internacional que prohíbe el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de MTA, que tiene más de 160 partes. “Incluidos todos nuestros aliados de la OTAN”.

Esto significa que Estados Unidos: no desarrollará, producirá o adquirirá MTA. No exportará ni transferirá minas terrestres antipersonal. Excepto cuando sea necesario para actividades relacionadas con la detección o remoción de minas, y con fines de destrucción.

No utilizará MTA fuera de la península de Corea. No ayudará, alentará o inducirá a nadie, fuera del contexto de la península de Corea, a participar en ninguna actividad que esté prohibida por la Convención de Ottawa. Y se compromete a destruir todas las existencias de minas terrestres antipersonal no necesarias para la defensa de la República de Corea.

Estados Unidos asegura que contribuye a la erradicación de las minas. Ello con más de 4.200 millones de dólares invertidos en un centenar de países desde 1993 a través de programas de destrucción de armas convencionales. N

