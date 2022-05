El presidente de Bolivia, el izquierdista Luis Arce, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos “persiste” en su decisión de excluir a otros países. Con esta postura, el mandatario boliviano asumió la misma posición que México.

“Reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena. Y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, afirmó Arce en sus redes sociales.

Acotó que Bolivia “cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz”.

Arce, identificado políticamente con el indígena Evo Morales (2006-2019), dijo la semana pasada que no existen razones para excluir a otras naciones del evento previsto entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, California.

Desde 1994, esta cumbre reúne a jefes de Estado del continente americano para tratar temas diplomáticos y comerciales de importancia regional. La cumbre 2022 pondrá énfasis en la crisis migratoria, el cambio climático, el covid-19 y la “lucha por la libertad y la democracia”, según señaló Washington.

AMLO FUE EL PRIMERO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes 10 de mayo que se marginará de la cumbre si persiste la exclusión de naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que las invitaciones a la cumbre “aún no han sido emitidas” y se abstuvo de confirmar si esas tres naciones serán excluidas.

Sin embargo, en días previos, el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols, opinó que esperaba que Cuba, Nicaragua y Venezuela no estén presentes en la Cumbre de las Américas.

En su tradicional conferencia matutina, López Obrador dijo este martes que si no son invitados todos los países a la Cumbre de las Américas él no asistirá. “Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller”, Marcelo Ebrard.

CONTINUOS ROCES DIPLOMÁTICOS

“No quiero que continúe la misma política en América. Quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos”, enfatizó AMLO.

Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela han tenido continuos roces diplomáticos con las últimas administraciones estadounidenses.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han crispado más desde lo que Washington califica como “ola de opresión”. Es decir, la reacción del gobierno de La Habana tras las inéditas protestas de julio de 2021 en la isla.

Por otro lado, el gobierno de Biden no reconoce a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Venezuela, Nicolás Maduro. Según considera, estos mandatarios fueron reelegidos en comicios fraudulentos. N

(Con información de AFP)

