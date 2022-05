Nacido el 9 de julio 1960 en Nottingham, Andy Fletcher, apodado Fletch, era uno de los tecladistas de Depeche Mode, conocido por sus éxitos como “Just Can’t Get Enough”.

— Depeche Mode (@depechemode) May 26, 2022

Hasta este momento no se conocen las causas del deceso de Andy Fletcher.

ORIGINARIOS DE BASILDON

Depeche Mode ha sido nominado a cinco premios Grammy, incluido el de 2009 por mejor álbum de música alternativa por Sounds of the Universe .

La banda es conocida de manera global por su estilo de sintetizador industrial. Algunas de sus canciones más exitosas son “Personal Jesus”, “The Policy of Truth”, “Just Can’t Get Enough” y “People Are People”. N