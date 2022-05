“Creo que una de las claves de la felicidad es hacer lo que más te gusta de manera práctica porque hay mucha teoría allá afuera”, comparte Rodrigo Galindo, también conocido como Mixo, productor y cantautor mexicano. Tras su paso por diversas bandas del medio nacional como The Broccolis y Cascabel, el artista ahora se lanza en un proyecto como solista.

Cuando la pandemia llegó, muchos músicos tuvieron que pausar sus actividades o trabajar a distancia. Sin embargo, Mixo optó por sentarse en su estudio en casa y hacer la música que lo define a él como creador.

Sumergido en la psicodelia de la mente humana, su quinto sencillo, “Cromosoma”, es una travesía de ocho minutos que en cierto punto se transforma en una sensación psicosomática que toca cuerpo y mente.

“Yo antes quería ser psicólogo porque siempre me interesaron esos temas, especialmente la neurología. Pero después de estudiar eso un par de años tuve una epifanía y me di cuenta de que tenía que hacer música. Eso era lo que más había practicado a lo largo de mi vida”, comparte en entrevista con Newsweek en Español.

Con una guitarra en las manos desde los 11 años y proveniente de una familia llena de música, Mixo dejó por momentos a un lado sus instrumentos, pero nunca los abandonó. Aunque no estaba consciente de ello todavía, eran parte de su vida como una extensión de su cuerpo.

Los años pasaron y la música se fue asentando con cada vez mayor comodidad en la mesa del autor. De esa manera pasó de ser músico a productor y trabajar con bandas como Acaricia un Venado y Sistema Sonar.

UN UNIVERSO LLENO DE FORMAS Y COLORES

Ahora, el músico prepara un álbum que promete ser un universo lleno de formas y colores, como si se tratara de una conexión energética con la naturaleza que nos rodea.

“Creo que al final se relacionan mucho la música, la conciencia y la mente porque la primera es un vehículo para que las otras se desarrollen o se cuestionen”, agrega.

La música de Mixo es una interpretación de las vibraciones que el mundo le ha hecho llegar: relaciones personales, la sinergia del universo con el ser, el intercambio emocional de un artista con su obra. Todo es una serie de estímulos y situaciones que inspiran a crear algo más allá de sonidos.

—¿Cómo fue la progresión de hacer un tema de ocho minutos con tres géneros distintos?

—A mí me gusta tocar muchos géneros. En las bandas con las que he trabajado son limitadas en cuanto al género, entonces yo tenía mi acervo escondido de canciones con muchos sonidos que no podía tocar con ciertos proyectos. ‘Cromosoma’ es una mezcla de muchas cosas, el final con el sitar fue algo no planeado.

“Armé la maqueta en mi casa y la mandé a varios músicos. Entonces fuimos a un estudio a grabar y le dije a quien tocaba el sitar: ‘Haz lo que quieras’. De ahí salió ese solo final que es el Lado B de la canción. Es estar abierto a que el proceso de producción y de los músicos cambie, porque siempre hay que estar abiertos y no estar cuadrados con nuestras creencias”.

“LE HE HECHO CANCIONES A MI HIJA”

—¿Crees que tu música cambió después de ser papá?

—La forma de ver la música sigue siendo la misma, la he hecho y la he sentido con toda mi energía. Lo que sí ha cambiado es la manera de hacerla. Hay canciones que le he hecho a mi hija, como uno de los sencillos llamado ‘Por nacer’.

“Una de las nuevas canciones en las que estoy trabajando salió porque la senté frente a mí para tocarle algo, y al final salió con esa interacción entre ella y yo. Sí ha habido una interacción particular con la música desde mi papel como padre con mi hija“.

—¿Quiénes son tus referencias?

—Me gusta mucho el rock, una de mis bandas favoritas son The Doors. Ese rock psicodélico siempre me atrajo. El jazz también es una de mis bases como Medeski, Martin & Wood, quienes son mi banda favorita en el mundo probablemente. También escucho música africana, hindú, marroquí y árabe. Disfruto mucho del techno minimalista y el deep house, especialmente por las texturas.

“Es algo que siempre le digo a mis alumnos: escuchen de todo, métanse a todo. Intento escuchar nuevos discos, cosas que no conocía. La variedad es increíble en la música. La naturaleza y el universo también son de mis referencias: las plantas, los animales, las nubes. Eso y el sentido del humor, porque lo relaciono hasta con poder improvisar en la música”.

Como parte de un futuro álbum, “Cromosoma” es una pizca de la versatilidad de Mixo como productor, autor e instrumentista. Un autor adentrado en temas profundos y desconocidos a los que poco a poco les ha ido poniendo ritmo, armonía y palabras.

