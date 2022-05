Desde hace dos años, los hospitales de todo el mundo han sido la primera línea en la siempre cambiante guerra contra el covid-19. Y hasta las instituciones más grandes y prestigiosas han tenido que adaptarse e improvisar sobre la marcha.

“Convertimos salas enteras en unidades de cuidados intensivos [UCI]. Para ello, tuvimos que cerrar grandes secciones del hospital y encontrar personal para atender esas camas”, explica el Dr. David Bates, jefe de medicina interna y atención primaria en Brigham and Women’s Hospital de Boston (posición 17 en nuestro listado global de los mejores hospitales). “También hemos enfrentado grandes desafíos para gestionar nuestra cadena de suministros, incluidos ventiladores y equipo de protección personal”.

Aunque muchas instituciones médicas han debido sortear obstáculos parecidos a lo largo de la pandemia, lo que distingue a los mejores hospitales del mundo es su capacidad ininterrumpida para proporcionar atención médica de primera calidad, y para emprender investigaciones científicas sin sacrificar su enfoque en la lucha contra el covid.

Como demuestra la cuarta clasificación anual Newsweek/Statista sobre los Mejores Hospitales del Mundo, la excelencia continua es la característica principal de estos nosocomios, algunos con nombres muy conocidos y que siguen ocupando los primeros lugares.

¿Cómo lo hacen, en medio de una pandemia mundial que ha trastocado el mundo médico? El secreto es su capacidad de innovación… y los grandes talentos responsables de la implementación. Como dice Bates, uno de los expertos que colaboraron en esta clasificación: “Los hospitales de primer nivel atraen al mejor personal. Gente dedicada a desarrollar nuevas estrategias de atención que mejora la calidad del servicio médico”.

SE AÑADEN TRES NUEVOS PAÍSES

La clasificación de este año expande el listado con tres nuevos países (Colombia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos), lo que eleva el total a más de 2,200 hospitales en 27 naciones. Y los resultados son una muestra muy representativa de la excelencia médica, ya que 21 países han quedado inscritos en la lista mundial de 150 mejores.

Estados Unidos lidera con 33 hospitales; le sigue Alemania, con 14; Italia y Francia, cada cual con 19; y Corea del Sur con 8. Los 100 mejores de este año incluye 14 hospitales nuevos, y entre los que más avanzaron respecto del año pasado se cuentan: Universitätsspital Basel, que ascendió de la posición 35 a la 14; Northwestern Memorial Hospital (de la 58 a la posición 28); Samsung Medical Center de Seúl (de la 73 en 2021 a la 43 en 2022); y Langone Hospitals de la Universidad de Nueva York (de la posición 86 a la 59).

La clasificación anual Newsweek/Statista compara la reputación y el rendimiento de cada hospital contra las instituciones de los demás países. Confiamos en que el presente listado sea de utilidad no solo para pacientes y familias que buscan la mejor atención para sus enfermos, sino que también sirva de parámetro para que los hospitales puedan compararse con sus homólogos en un periodo de cambios sin precedente.

METODOLOGÍA

La clasificación de los mejores hospitales del mundo de 2022 abarca las instalaciones médicas de vanguardia de 27 países: Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Italia, Reino Unido, España, Brasil, Canadá, India, Australia, México, Holanda, Austria, Tailandia, Suiza, Suecia, Bélgica, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Israel, Singapur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Colombia.

La selección de países obedeció a múltiples factores de comparabilidad, incluidos nivel de vida/esperanza de vida, tamaño de la población, cantidad de hospitales y disponibilidad de datos. Al respecto, el listado se fundamenta en tres fuentes de datos:

Encuesta en línea con más de 80,000 expertos de 27 países (médicos, directores de hospitales, profesionales de la salud). Pedimos a los participantes que recomendaran hospitales tanto de sus países como de otras naciones. Limitamos la posibilidad de sesgo excluyendo las recomendaciones para empleadores/centros de trabajo. Resultados de encuestas sobre experiencia de pacientes. A fin de determinar la experiencia del paciente, utilizamos datos de las encuestas públicas existentes. En términos generales, las aseguradoras realizan estas encuestas al concluir la estancia hospitalaria. Entre los temas analizados se cuentan: satisfacción con el hospital, recomendación del hospital y satisfacción con la atención médica. Indicadores clave de rendimiento médico (ICR) para hospitales (por ejemplo, datos sobre calidad del tratamiento y medidas de higiene). Recopilamos los ICR de diversas fuentes públicas en buena parte de los países. Hubo diferencias en los ICR de los distintos países. La información analizada incluyó datos sobre calidad de atención para tratamientos específicos, medidas de higiene y seguridad de los pacientes, así como datos sobre la cantidad de pacientes por médico y por enfermera.

CÓMO SE CALCULÓ LA PUNTUACIÓN

Calculamos la puntuación de cada hospital en cada una de las tres categorías y evaluamos: recomendaciones paritarias (50 por ciento nacionales, 5 por ciento internacionales), experiencia del paciente (15 por ciento), ICR médico (30 por ciento).

Dicha puntuación determina la calificación de cada hospital por país. Ahora bien, dado que las evaluaciones “experiencia del paciente” e “ICR médico” se fundamentan en fuentes específicas de cada país, la puntuación solo es comparable entre nosocomios de un mismo país.

Debido a la imposibilidad de homologar estos datos, no es posible comparar las calificaciones de los distintos países (una calificación de 90 en el país A no significa que ese hospital sea mejor que otro con calificación de 87 en el país B).

Una red internacional de reporteros médicos verificó la credibilidad de la clasificación preliminar, y un concejo global de renombrados expertos médicos validó la clasificación.

El número de hospitales adjudicados a cada país dependió de la cantidad de centros, así como de los datos disponibles en la nación de que se trataba. Otorgamos la mayor cantidad de hospitales (420) a Estados Unidos, mientras que Israel y Singapur quedaron representados con diez hospitales cada cual. Esta cuarta edición de la clasificación evaluó un total de más de 2,200 hospitales.

La edición en línea del presente estudio incluye una lista Global de los mejores 250. Dicho listado proporciona la clasificación de los 150 mejores hospitales del mundo, en tanto que las posiciones 151 a 250 se presentan en orden alfabético. La elección de los 150 mejores se basó en la cantidad de recomendaciones internacionales y en la calificación nacional.

HOSPITALES ELEGIBLES

Los lugares 151 a 250 son los segundos mejores hospitales de cada país. El orden alfabético obedece a que la heterogeneidad de la información de los distintos países no da cabida a comparaciones. El listado global no contempla hospitales especializados.

La clasificación solo considera los hospitales elegibles en el ámbito de este artículo. Una mención en este listado es un reconocimiento basado en recomendaciones paritarias y en las fuentes de datos públicas disponibles en ese momento.

La clasificación es resultado de un proceso muy complejo que, dados el periodo de recopilación y el análisis de datos, refleja solo el último año natural. Nuestra métrica no incluye información previa o posterior al periodo 1/1/2021 al 31/12/2021 ni pertinente a individuos afiliados/asociados a las instituciones.

En consecuencia, los resultados de esta clasificación no deben ser la única fuente de información para decisiones futuras. La información proporcionada solo debe complementar la información existente sobre los hospitales y, de ser posible, acompañarse de una visita a la instalación. Este artículo no disputa la calidad de los hospitales no incluidos. Consulte en línea la metodología y la clasificación completa.

LOS EXPERTOS

DAVID W. BATES

Hospital Brigham & Women’s, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Jefe de la división de medicina interna y atención primaria en Brigham and Women’s Hospital. Experto en seguridad del paciente y uso de tecnología informática para mejorar la atención. Bates es profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard, y profesor de Políticas y Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública de dicha universidad. Director de Center for Patient Safety Research and Practice en Brigham and Women’s (Centro para Investigación y Prácticas en Seguridad del Paciente), es también líder externo en investigaciones del programa de la OMS Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente.

JENS DEERBERG-WITTRAM

RoMed Kliniken, Rosenheim, Alemania. CEO y presidente de RoMed (sistema de salud alemán no lucrativo), Deerberg-Wittram es presidente fundador del Consorcio Internacional para Medición de Resultados en Salud y conferencista especializado en atención de la salud basada en el valor. Trabajó como consultor en estrategias de atención médica, fue director ejecutivo de un hospital alemán, y profesor en la Escuela de Negocios de Harvard.

GARY S. KAPLAN

Sistema de Salud Virginia Mason, Seattle, Estados Unidos. Presidente y CEO del Sistema de Salud de Virginia Mason, Kaplan es internista y experto en seguridad del paciente. Preside el Instituto Lucian Leape de Institute for Healthcare Improvement (IHI; Instituto para Mejorar la Atención de la Salud), organización enfocada en la seguridad del paciente. Kaplan es miembro fundador de Health CEOs for Health Reform (Directores Médicos para Reformas en Salud) y fue presidente de la junta directiva de IHI.

GREGORY KATZ

Facultad de Medicina de la Universidad de París, Francia. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de París, Katz dicta la cátedra de Innovación y Valor en Salud. Es presidente de PromTime, compañía de datos científicos enfocada en la atención de la salud basada en el valor, la cual ha recibido el encargo del Ministerio de Salud francés para promover la atención de alto valor. Fue director de investigaciones e innovación en las agrupaciones de hospitales privados más importantes de Europa.

CHRISTOPH A. MEIER

Hospital Universitario, Zúrich, Suiza. Director del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario de Zúrich, Meier es internista y forma parte de varios concejos médicos, incluido Swiss Medical Board for Health Technology Assessments (Junta Médica Suiza para la Evaluación de Tecnologías en Salud). Fue director médico y CEO adjunto del Hospital Universitario de Basilea, donde implementó los principios de la atención médica basada en valores.

EYAL ZIMLICHMAN

Centro Médico Sheba, Ramat Gan, Israel. Director general adjunto, director médico y director de innovación en el Centro Médico Sheba, Zimlichman también desempeña un cargo en Brigham and Women’s Hospital, así como en el Centro de Investigación y Prácticas en Seguridad del Paciente de la Facultad de Medicina de Harvard. Es miembro fundador de International Academy of Quality and Safety in Health Care (Academia Internacional de Calidad y Seguridad en el Cuidado de la Salud) y experto de International Society of Quality in Healthcare (ISQua; Sociedad Internacional de Calidad en el Cuidado de la Salud).

LOS HOSPITALES LÍDERES

No hay en el mundo mejor lugar para recibir tratamiento médico que en estos hospitales:

1. CLÍNICA MAYO

Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Los hermanos William y Charles Mayo eran parte del grupo médico que fundó la clínica en Rochester, Minnesota, en 1889. Hoy día, la institución cuenta con docenas de instalaciones en cinco estados de la Unión Americana y el resto del mundo, donde da empleo a 73,000 personas y atiende, anualmente, a más de 1.3 millones de personas con enfermedades graves o complejas. Desde su creación, la Clínica Mayo ha funcionado con base en la atención integral; es decir, la institución conjunta médicos y profesionales de otras especialidades para tratar a sus pacientes. Reputado centro de trasplantes, la Clínica Mayo goza de enorme respeto por su experiencia en varios campos especializados. En particular: diabetes y endocrinología, gastroenterología, geriatría, y ginecología. mayoclinic.org

2. CLÍNICA CLEVELAND

Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Fundada hace más de un siglo, la Clínica Cleveland se conforma de 19 hospitales, 5,900 camas y más de 220 instalaciones estadounidenses e internacionales para pacientes ambulatorios. Cuenta con una fuerza de trabajo de más de 4,600 médicos y científicos especializados en diversos campos, además de 14,000 enfermeras certificadas. En 2020, la Clínica Cleveland trató a 2.4 millones de pacientes, acumulando un total de 273,000 ingresos hospitalarios y para observación; 217,000 cirugías y otros procedimientos; y 8.7 millones de visitas ambulatorias. La Clínica Cleveland fue uno de los primeros centros para enseñanza médica que ofreció pruebas diagnósticas para covid-19 en Estados Unidos. Destacada en numerosas especialidades, es una institución líder en cardiología y cirugía cardiaca. my.clevelandclinic.org

3. HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS

Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Creado en 1811 como el primer hospital docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, el Hospital General de Massachusetts inició con la misión de brindar atención médica a todos los enfermos de Boston, no obstante el nivel socioeconómico. A la fecha, “Mass General” da empleo a más de 25,000 personas y su campus recibe alrededor de 1.5 millones de visitas ambulatorias cada año. La institución cuenta con cerca de 1,000 camas e ingresa alrededor de 50,000 pacientes anuales. massgeneral.org

4. HOSPITAL GENERAL DE TORONTO, RED UNIVERSITARIA DE SALUD

Toronto, Canadá. “Toronto General” (TGH) es el ancla de la Red Universitaria de Salud, la cual incluye al Hospital Toronto Western, el Centro Oncológico Princesa Margarita, el Instituto de Rehabilitación de Toronto y el Instituto de Educación Michener. Fundado en 1819, el hospital General fue sede del primer trasplante de pulmón único (1983), así como del primer trasplante pulmonar doble (1986). El TGH es el centro de trasplantes más grande de América del Norte. En 2020 contaba con 456 camas y atendió a más de 56,000 pacientes en su sala de urgencias. Hasta el año 2020, la institución tenía una plantilla de 1,103 médicos de tiempo completo y 4,297 enfermeras. uhn.ca/OurHospitals/TGH

5. CHARITÉ – UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN

Berlín, Alemania. Fundado hace 312 años, cuando la peste bubónica amenazaba aquella ciudad alemana, Charité se ha convertido en uno de los hospitales universitarios más grandes de Europa, afiliado a la Universidad Humboldt y a la Universidad Libre, ambas en Berlín. Sus investigadores desarrollaron la primera prueba diagnóstica para covid-19. El hospital cuenta con 3,000 camas, 4,693 científicos y médicos, y más de 4,707 enfermeras y cuidadores que dan servicio en sus cuatro campus berlineses. charite.de

6. HOSPITAL JOHNS HOPKINS

Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Fundado en 1889, en la ciudad de Baltimore, el Hospital Johns Hopkins ha desempañado un papel fundamental en la historia y el desarrollo de la educación médica estadounidense. Hoy día, la institución cuenta con más de 2,400 médicos de tiempo completo, más de 1,100 camas, ingresa a más de 95,500 pacientes anuales, y atiende casi 280,000 urgencias cada año. Lanzado el 22 de enero de 2020, el panel Johns Hopkins Coronavirus Resource Center creó uno de los primeros mapas globales que rastreó los casos y las defunciones por covid-19. hopkinsmedicine.org

7. HOSPITAL UNIVERSITARIO PITIÉ SALPÊTRIÈRE

París, Francia. De larga trayectoria, el hospital más grande de Francia se alza en lo que fuera una fábrica de pólvora transformada en hospicio, en 1656, para después surgir como institución médica durante la Revolución Francesa. En la actualidad, esta institución de salud pública, con más de 1,700 camas, se especializa en docencia e investigación, y su personal contribuye con cerca de 2,000 publicaciones científicas al año. Sus más de 70 especialidades médicas cuentan con el respaldo de 26 centros para enfermedades raras. pitiesalpetriere.aphp.fr

8. HOSPITAL UNIVERSITARIO KAROLINSKA

Solna, Suecia. Con unos 15,800 empleados y 1,600 camas, el hospital está afiliado al Instituto Karolinska, que el rey Carlos XIII de Suecia fundara en 1810 como escuela para cirujanos militares. Hoy es una de las escuelas de medicina más grandes y acreditadas del mundo, y brinda atención en los campos de pediatría; medicina/cirugía cardiovascular; neurología; oncología; inflamación y envejecimiento; traumatología y medicina reparadora; salud de la mujer; y profesiones de salud asociadas. Inaugurado en 2016, el nuevo edificio del municipio de Solna fue construido con materiales sostenibles; y debido a un enfoque que prioriza al paciente, brinda habitaciones individuales para el enfermo y un familiar, lo que fortalece la privacidad y limita la diseminación de infecciones. karolinska.se/en/karolinska-university-hospital

9. CENTRO MÉDICO RONALD REAGAN – UCLA HEALTH

Los Ángeles, California, Estados Unidos. Parte de UCLA Health (Sistema de Salud de la Universidad de California en Los Ángeles), el Centro Médico Ronald Reagan abarca una superficie de casi 1,000 hectáreas que incluyen tanto el hospital principal, como instalaciones especializadas en pediatría y neuropsiquiatría. Fundado en 1955, el Centro se enorgullece de su espacio físico vanguardista, construido en 2008 según el diseño de Pei Partnership Architects. El campus ofrece numerosos espacios abiertos y luminosos pabellones que promueven el bienestar y la curación. El hospital dispone de 520 camas, y su departamento de urgencias atiende a más de 50,000 pacientes al año. El diseño del edificio proporciona un máximo de flexibilidad. Por ejemplo, es posible convertir cualquier habitación en una unidad de cuidados intensivos, o crear espacios para el trabajo de parto, el nacimiento y la recuperación sin necesidad de que las madres cambien de cuarto. uclahealth.org/reagan/

10. CENTRO MÉDICO SHEBA

Ramat Gan, Israel. Localizado en el barrio de Tel HaShomer, en la ciudad de Ramat Gan, próxima a Tel Aviv, el Centro Médico Sheba es el hospital más grande de Israel. Fundado en 1948, como el primer hospital militar del país, hoy día incluye cuatro instalaciones especializadas (atención crítica, rehabilitación, pediatría y maternidad), así como dos institutos (cardiología y oncología). La institución cuenta con 159 clínicas y departamentos médicos, y dispone de un equipo de 1,700 médicos y alrededor de 2,000 camas. Importante centro de investigación, con 75 laboratorios, el Centro Médico Sheba realiza 3,300 ensayos clínicos anuales. Un ejemplo de innovación es su Centro de Rehabilitación en Realidad Virtual (el primero en el mundo), donde los pacientes pueden practicar sus destrezas en ambientes que simulan las condiciones del mundo real. eng.sheba.co.il