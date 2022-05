La Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos en coordinación con la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales llevaron a cabo un recorrido de supervisión a estacionamientos del perímetro ferial.

La verificación a estacionamientos se realizó buscando que estos lugares cumplieran con las tarifas permitidas de acuerdo a su categoría, además de revisar que tuvieran de manera visible la manta informativa con la categoría del estacionamiento, el número de póliza de seguro, el horario y los costos por hora o por tiempo libre.

Durante el recorrido se hizo un apercibimiento por informar tolerancia incorrecta, una infracción por cobrar tarifa no autorizada, otra infracción por tarifa no autorizada en cobro de boleto perdido y una clausura temporal por tarifa no autorizada, mismas que fueron aplicadas por los verificadores en presencia del Departamento Jurídico de la Dirección de Mercados y el Departamento de Estacionamientos.

La regidora presidenta de la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, solicitó a los encargados continuar cumpliendo con la normatividad de operación y cobro correcto de las tarifas; a los que recibieron apercibimiento o infracción los invitó a corregir la falta y no rebasar los topes permitidos.

Para la regidora y la dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales es importante mantener estos operativos con el objetivo que el usuario reciba un servicio de calidad así como también contribuir a que se siga desarrollando una verbena ordenada y segura tanto para visitantes como para la ciudadanía.