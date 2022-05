Jorge Romero Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, visitó Aguascalientes para respaldar a la candidata de su partido al Gobierno del Estado, Tere Jiménez, cita en la que aprovechó para asegurar que si las encuestas favorecen a su abanderada, es por el trabajo que desempeñó anteriormente como alcaldesa.

Afirmó que a diferencia de otras candidaturas sin experiencia, en las que apuestan por el voto de confianza, Jiménez Esquivel tiene un trabajo de años en la administración pública que demuestra sus cualidades como gobernante, por lo que la ciudadanía ya tiene las referencias suficientes para ejercer su voto.

A partir de ello, el diputado sostiene que las encuestas son el mejor calificativo del trabajo de la hoy candidata, pues de no haber demostrado sus capacidades, los sondeos no se inclinarían a su favor, aunque no aclaró a cuáles se refería.

“Y miren que la gente de Aguascalientes aquí y en cualquier lugar del país y del planeta es exigente. Si no funcionaste como un servidor público, no te vuelven a dar el voto, punto. Eso es racionalidad” declaró el legislador federal.

Adelantó que es inminente el triunfo de su candidata, sin embargo, hizo el llamado a la ciudadanía a respaldar su proyecto, pues “su buen gobierno” se verá reflejado en el entorno del estado.

Finalmente, Romero Herrera calificó como “un triunfo” lo logrado por su bancada en el mes de abril, cuando de la mano de PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, rechazaron la reforma eléctrica impulsada por el Presidente López Obrador, ante lo que no se sienten avergonzados de que la oposición los “evidencie” como presuntos “traidores a la patria”, sino todo lo contrario, pues sostuvo que el resultado fue en beneficio de México.