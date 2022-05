En las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, el presidente del partido en Aguascalientes, Javier Lúevano, dio la bienvenida simbólica a un grupo de coordinadores operativos territoriales de MORENA, así como a siervos de la nación y otros operadores que, supuestamente, abandonaron las filas de ese partido para sumarse al proyecto de Tere Jiménez.

Luego del descontento que manifestaron tras diversos supuestos abusos de los que habrían sido objeto, en conferencia de prensa, dieron a conocer que esta decisión representa al menos 15 mil promovidas y promovidos en la entidad.

Luévano Núñez señaló que Acción Nacional siempre ha sido “un partido de puertas abiertas, que suma voluntades, las ideas y el trabajo, buscando siempre la coincidencia por Aguascalientes, manifestando que todos y todas caben en el proyecto de la coalición Va por Aguascalientes y el proyecto de Tere Jiménez”, afirmó.

Guadalupe Vázquez, miembro de este grupo al hacer uso de la voz, hizo un posicionamiento en el que suscriben a cada uno de las y los coordinadores territoriales que tomaron la decisión de renunciar, puntualizando que en Aguascalientes el proyecto en el que creían como ciudadano y ciudadanas, “ha dejado de serlo gracias a la simulación, la opacidad y los malos manejos las malas mañas, la soberbia y “los de siempre” que se han apoderado del partido.

Añadió que son estos mismos personajes son “quienes están llevando al borde del abismo al proyecto y llevándonos entre las patas a miles de personas que hemos dado la cara por nuestro líder moral y nuestro movimiento. Hemos recorrido Aguascalientes y sólo hemos sido objeto de maltratos, infamias, calumnias, señalamientos, hostigamiento y estrés laboral por parte de quienes coordinan la estructura de los COTS” afirmó.

Manifestó que han sido objeto de amedrentaciones y amenazas, si no cumplen con los encargos les dicen que serán despedidos o les retienen los pagos, jugando con la necesidad económica, situación que hasta hoy habían resistido. Morena traicionó sus ideales en Aguascalientes, “basta con ver el oscuro pasado de dichos personajes que hoy se escudan en el chaleco de Morena pero escupen a la espalda de los más necesitados bajo la protección del senador Alejandro Peña y la candidata Nora Ruvalcaba” sentenció.

Dijo que no permitirán que se siga engañando al pueblo de Aguascalientes, por estos personajes siniestros de la vida local, ni que los sigan violentando ni usados para sus intereses, señalando que esto es un cochinero orquestado por Aldo Ruiz y Nora Ruvalcaba, y que no se prestarán al servicio de la corrupción, y hoy buscan una nueva alternativa en Acción Nacional señalando que no se van solos, se van junto con los miles de simpatizantes que visitaron y ganaron con el trabajo diario, pidiendo que este pronunciamiento llegue al presidente del partido Mario Delgado y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nos sumamos a Tere Jiménez en quienes ponemos nuestra confianza y de miles de ciudadanas y ciudadanos de Aguascalientes” dijeron quienes desertaron.

Acto seguido y de manera simbólica se retiraron playeras, chalecos y gorras de Morena y se colocaron los de Acción Nacional.