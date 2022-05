Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa consideró que el asesinato de la activista Cecilia Monzón Pérez fue realizado por profesionales, además seguro que el caso se va investigar con perspectiva de género, y será tipificado como un feminicidio.

“Se va investigar con perspectiva de género y para nosotros es un feminicidio, no crean que tenemos duda de calificarlo así, y lo estamos investigando así, así es que tengo mucha confianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Puebla“, refirió.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que los responsables del crimen deben ser profesionales en actos delictivos, ya que contaba con plan para realizar la ejecución de la activista, además dijo que hay coordinación con los municipios del área metropolitana en materia de seguridad.

“Si coordinación con seguridad pública de los municipios conurbados, sí la hay, pero estos hechos para mí la ejecución en contra de la abogada Cecilia Monzón, está hecho por profesionales, delincuentes profesionales, nos vamos a encontrar con cosas graves, sí, con cosas graves, el sello y la forma, de la ejecución de este asesinato es de profesionales del crimen, y contra eso de manera aislada, hay poco que hacer, tenemos que encontrar a los responsables, rápido, tenemos que encontrar al responsable intelectual si lo hay, que yo intuyo que sí lo hay, a la parte intelectual, si la hay y tenemos que revelar la causa que dio origen a esto, a este crimen”, declaró.

Barbosa Huerta condenó el crimen y aseguró que se detendrá a los responsables materiales, y de existir, serán aprehendidos los autores intelectuales del asesinato de Cecilia Monzón.

“Condenamos el asesinato de la abogada Cecilia Monzón ocurrido el día sábado, en jurisdicción del municipio de San Pedro Cholula, (…) nos comprometemos al pronto esclarecimiento de los hechos, a la determinación de los responsables materiales y sí lo hay, responsables intelectuales, y al conocimiento de las causas que originaron este homicidio, declaró.

Dijo que, desde el primer momento la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) empezó a realizar las investigaciones correspondientes, por ello, actualmente se tienen elementos para contar con más líneas de investigación.

“Ya la Fiscalía General del Estado tiene en sus manos, de manera muy avanzada el caso, ya tiene peritajes, ya tiene declaraciones, todo el día desde el sábado”, señaló.

Cuestionado sobre si tenía conocimiento de que la activista había solicitado medidas preventivas de seguridad, el gobernador dijo desconocer si acreditó las condiciones necesarias de su solicitud.

“Yo no tengo información sobre si Cecilia Monzón la abogada, ajusticiada pidió medidas cautelares de protección, no conozco toda esa parte, no conozco hoy si acreditó determinadas condiciones para ello, hay que ser cuidadoso para hablar, de verdad que les pido a todos ser cuidadosos y no aprovechar estos momentos de dolor de personas para protagonizar, también se los pido con mucho respeto a muchas personas que han hecho de esto todo un escenario declarativo”, declaró.

Dijo que en Puebla no se había presentado un asesinato de este tipo, ya que los casos más recientes se han tratado de ejecuciones por ajustes de cuentas entre bandas criminales.

“Todos los demás hechos parecen que son ajustes de cuentas entre criminales, este es un hecho de un asesinato“, declaró.

