“Entonces, ¿se acabó el covid-19? No, seguro que no ha terminado. Sé que ese no es el mensaje que quieres escuchar, y definitivamente no es el mensaje que quiero transmitir”, dijo el líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus.

El doctor Tedros transmitió este domingo un mensaje durante el inicio de la Asamblea Mundial de la Salud anual, el órgano de toma de decisiones de la OMS compuesto por representantes de 194 países.

Tras señalar que era la primera vez desde 2019 que la Asamblea podía celebrarse en persona, preguntó a los ministros dónde estaba el mundo dos años después de la crisis sanitaria más grave de un siglo.

Añadió que, aunque en muchos países se han levantado todas las restricciones y la vida se parece mucho a la de antes de la pandemia, los casos notificados están aumentando en casi 70 países de todas las regiones.

“Y esto en un mundo en el que las tasas de pruebas se han desplomado”, añadió. Tedros advirtió que las muertes notificadas también están aumentando en África, el continente con la cobertura de vacunación más baja.

UNA TORMENTA QUE HA ATRAVESADO LAS COMUNIDADES

“Este virus nos ha sorprendido a cada paso, una tormenta que ha atravesado las comunidades una y otra vez, y todavía no podemos predecir su camino o su intensidad”, enfatizó.

Si bien está de acuerdo en que hay progreso con el 60 por ciento de la población mundial ya vacunada, Tedros recordó que casi mil millones de personas en los países de bajos ingresos siguen sin estar vacunadas.

“No termina en ninguna parte hasta que termina en todas partes. Solo 57 países han vacunado al 70 por ciento de su población, casi todos ellos países de altos ingresos”, señaló.

El jefe de la OMS también advirtió que el aumento de la transmisión significa más muertes y más riesgo de que surja una nueva variante. Y la disminución actual de las pruebas y la secuenciación significa que “nos estamos cegando ante la evolución del virus”.

También señaló que en algunos países todavía no hay suficiente compromiso político para implementar vacunas, y todavía hay lagunas en la capacidad operativa y financiera.

El COVID-19 NO DESAPARECERÁ POR ARTE DE MAGIA

“Y, en general, vemos vacilaciones sobre las vacunas impulsadas por la desinformación y la desinformación”, añadió.

Tedros dijo que el objetivo principal de la OMS ahora es ayudar a los países a convertir las vacunas en vacunas lo antes posible, pero siguen viendo problemas del lado de la oferta para las pruebas y la terapéutica con fondos y acceso insuficientes.

“La pandemia no desaparecerá por arte de magia. Pero podemos acabar con ello. Tenemos el conocimiento. Tenemos las herramientas. La ciencia nos ha dado la ventaja”, dijo. Pidió a los países que trabajen juntos para alcanzar el 70 por ciento de la cobertura de vacunación.

La 75a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en Ginebra, Suiza, del 22 al 28 de mayo de 2022. Es la primera Asamblea de Salud en persona desde el inicio de la pandemia.

En la reunión, los delegados de los países toman decisiones sobre los objetivos y estrategias de salud. Con el fin del guiar el trabajo de salud pública y el trabajo de la Secretaría de la OMS para hacer avanzar al mundo hacia una mejor salud y bienestar para todos. El tema de la Asamblea de este año es Salud para la paz, la paz para la salud. N