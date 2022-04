El Nobel peruano de Literatura Mario Vargas Llosa fue hospitalizado tras contraer covid-19 y “evoluciona favorablemente”.

El escritor ingresó el miércoles pasado por la tarde en una clínica de Madrid, donde está siendo tratado, informó su hija Morgana Vargas Llosa en su cuenta de Twitter.

“En vista de las informaciones que se están difundiendo en relación con el estado de salud de Mario Vargas Llosa, sus tres hijos, que estamos junto a él, compartimos esta breve declaración. Hace pocos días, en vista de algunas complicaciones relacionadas con el covid fue ingresado en una clínica de Madrid.

“Gracias al tratamiento, su condición evoluciona favorablemente. Él y su familia agradecemos las muestras de cariños que estamos recibiendo y rogamos a la prensa que respete su privacidad. Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas LLosa”.

El fin de semana pasado, “Vargas Llosa tenía planeado ir a Sevilla para asistir al pregón de la Feria de Abril que iba a leer su amigo Félix de Azúa. Sin embargo, ese fin de semana ya le fue diagnosticado el virus y permaneció en Madrid”, informó el medio español El Mundo.

LA MIRADA QUIETA

Este mes, Vargas Llosa presentó en Madrid “La mirada quieta” (Alfaguara), su último libro y su octavo ensayo literario. El texto es el fruto de una investigación que empezó en los meses del confinamiento y que analiza la literatura de Benito Pérez Galdós, informó el mismo medio.

“¿Fue Pérez Galdós un gran escritor? Creo que lo fue”, dijo entonces el Nobel peruano. “Fue irregular. No corregía o corregía algo pero, desde luego, no como el mismo Flaubert, que rehacía cada frase una vez tras otra para escuchar cómo sonaba. No. Él tenía una idea, así y cómo salía, él se quedaba contento. Por eso tiene obras desiguales: algunas son obras maestras y otras bastantes imperfectas. Pero cuando acertaba era muy notable”, declaró el escritor peruano.

Vargas Llosa nació en Arequipa, el 28 de marzo de 1936. También cuenta con la nacionalidad española desde 1993.

Escritor universal a partir de la compleja realidad peruana, Vargas Llosa formó parte del llamado ‘boom’ latinoamericano junto con otros grandes como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o los mexicanos Carlos Fuentes y Juan Rulfo.

Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han concluido en numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura 2010. El Cervantes 1994 —considerado como el más importante en lengua española—. El Príncipe de Asturias de las Letras 1986. El Biblioteca Breve 1962. El Rómulo Gallegos 1967 y el Planeta 1993, entre otros. N

