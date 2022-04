Respecto a las propuestas presentadas hasta el momento por las candidatas a la gubernatura, especialmente en lo que se refiere a materia económica, hay plataformas que son inviables, y otras más que incluso muestran desconocimiento al presentar datos erróneos sobre la situación del estado. En rueda de prensa, Gil Gordillo, presidente del Colegio de Economistas, invitó a las contendientes a acercarse a los especialistas en el tema.

“Creo que más que promover programas que sean muy electoreros, sí tiene que haber un repensamiento de hacía donde dirigir los recursos. Me parece que valdría la pena, algunas de las propuestas, repensarlas. En general se nota una ausencia de colegas economistas. Ya me ha tocado corregir algunos datos que presentan. Han publicado datos que no son correctos” advierte el especialista.

Sin embargo, si bien puntualizó que la alianza Va por Aguascalientes ha presentado los temas más rescatables, aún así hay muchas áreas de oportunidad que no se han comenzando a abordar lo suficiente.

“Quienes vemos que traen un plan más serio, más estructurado, inclusive nos invitaron y asistieron colegas, fue el PAN, que es el que se nota que ha trabajado un poco más las propuestas, y sin embargo creo que tiene áreas de oportunidad. Hay algunas cosas que las toman más del municipio, que no son tan indispensables” puntualiza Gordillo.

Salarios bajos y falta de capacitación en empresas deben ser prioridad.

Después de explicar que es palpable el desconocimiento entre las candidatas, también señala que lo primero que deberían hacer las contendientes es conocer realmente el presupuesto con el que contarían.

“Lo que deben de hacer es conocer su presupuesto. Dos, conocer las problemáticas económicas. Tenemos temas de movilidad, temas de dependencia económica. Somos uno de los estados que más horas labora, sigue habiendo mucha desigualdad, y salarios bajos. Hay un tema educativo detrás. Falta capacitación en las empresas” señala.

En este punto, enfatizó que el propio colegio tiene estudios en la materia, como “Rumbo a una nueva economía”, documento que ya ofrece un diagnóstico de la actual y futura situación económica en el estado, y en donde se evidencia la búsqueda del capital de trabajo por parte de las empresas y la falta de capacitación en las mismas.

“Si ven el porcentaje (de empresas) que utilizan tecnologías de la información, es bajísimo, y no vemos ninguna propuesta que esté enfocada en eso. Es decir, estamos viendo propuestas demasiado generales, no tanto puntuales en conocer la problemática de las empresas Hicimos el estudio “Rumbo a una nueva economía” y hay una gran cantidad de información: lo que primero buscan es capital de trabajo. Vemos que los programas que están proponiendo, no están solucionando estos problemas” sentencia.