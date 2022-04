Cuestionada sobre el rechazo a la reforma eléctrica concretado ayer en la Cámara de Diputados, la candidata de Morena a la gubernatura, Nora Ruvalcaba, criticó que no se trató de un revés al oficialismo, sino al pueblo de México, pues se privilegiaron los pactos con empresas extranjeras antes que la soberanía nacional.

Calificó a PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano como “entreguistas”, fieles a una tradición que arrastran desde hace décadas al pactar con la iniciativa privada a cambio de “moches”, estrategia que asegura, era la que exigían desde el bloque opositor para que el proyecto de ley promovido por el Presidente López Obrador alcanzara los votos necesarios.

“Bien dicen que eso se pudo haber evitado, eso pudo haber obtenido un resultado distinto, sí, pero hubiese sido con los mismos mecanismos. ¿Qué querían? querían que se pactaran gubernaturas, querían moches. No, no somos iguales.” señaló la ex delegada de bienestar.

Recordó que se trata de una “lucha interminable”, y que si bien no se logró concretar la reforma, se seguirá trabajando para informar a la ciudadanía respecto al tema, para inicialmente, lograr tener una mayoría calificada en el congreso, y posteriormente, aprobar el proyecto.

Añadió que por lo pronto se buscará la nacionalización del litio, la cual tanto el presidente como sus allegados han definido como un “blindaje contra la traición”, y que únicamente requiere mayoría absoluta, por lo cual se espera no tenga obstáculo para su aprobación.

“Nosotros somos patriotas, nosotros somos nacionalistas, nosotros queremos tener la rectoría de las áreas que son estratégicas para el país, entonces prácticamente eso es lo que sufrió el revés, y ya lo dijo esta mañana ya saben quién, no somos iguales” clamó la aspirante.

Este domingo, Morena y sus aliados se quedaron a cincuenta y siete votos de alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que con doscientos setenta y cinco sufragios a favor, y doscientos veintidós en contra, la iniciativa no fue aceptada.