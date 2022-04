“UN BUEN MARIACHI NO DEJA A NADIE IMPASIBLE”

—Siento fuego porque es música de verdad. Su forma de ser tan pendenciera impregna su composición de una mezcla de elementos arrabaleros y briosos. Es decir, no temen expresar lo que les brota, son pura catarsis, y de eso se tratan esas dos culturas de bravura, alegría y capricho. Por eso un buen guaguancó o mariachi no dejan a nadie impasible, su vigor se te trepa a la cabeza y a la entraña.

—Mucho sufrir. No se puede cantar desde un sofá, la buena voz se educa desde los sentimientos y se alimenta de los hechos funestos que te dan carácter. Temo decir que el artista nace y que con el tiempo se hace, con ello me refiero a que las experiencias buenas y malas dan material para la sazón en la voz y el corazón.

En mi experiencia, voy cantando conforme voy viviendo día a día. Habrá momentos donde la dicha me empape y mi voz se contagie de esa sonoridad mientras, que habrá otros donde las penas me agobian escurriéndose por los poros en forma de notas sobrias o graves.

—Porque, conforme estás o amaneces, ese día así desarrollas tu “cante”, acciones y demás. La disciplina es importante, pero no es un elemento indispensable, tiene que ver con tu percepción y apertura ante la vida. Por ejemplo, cuando algo me gusta mucho, me emborracho como buen hedonista que soy. Me embriago de ello hasta la médula, de esa manera puedo aprender. Pero reconozco que hay que prepararse para sobresalir, saber distinguir de un tango a un taranto, y eso te lo da tu disposición ante las cosas.