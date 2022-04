Desde la Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual señalan que a pesar de que ha habido acercamientos de algunas candidatas hacia la comunidad LGBTTTIQ+ de Aguascalientes, aún no se han planteado propuestas enfocadas a este sector en lo que va de las campañas.

De acuerdo con Wilfrido Salazar, activista y abogado, están a la espera de que las aspirantes presenten alguna propuesta dirigida a la comunidad, pues ha habido acercamientos con ciertos liderazgos para formular políticas con su perspectiva, sin embargo, estas no se han hecho públicas.

La activista Susan Rodríguez señala que hay muchas deudas del estado hacia estos grupos históricamente vulnerados, por lo que pide a quien resulte electa tomarlos en cuenta.

“Que se tome en cuenta este tema porque la diversidad sexual siempre se ha segregado. El que tengas una bandera no significa que van a tomar acciones, necesitamos acciones afirmativas ya, ahora, no a futuro; seguridad pública, atención a víctimas de violencia. Todo el sistema está mal porque sigue siendo arcaico, no porque no haya disponibilidad.” externó Rodríguez.

La Red critica las deficiencias de competencia estatal y legislativa, tales como la salud y seguridad pública, y el acceso al matrimonio igualitario y la libre elección de la identidad respectivamente. También señalan las complicaciones para tramitar un crédito de INFONAVIT, el pasaporte, acceder a un fondo de ahorro o a un préstamo bancario, lo que se traduce en mucho trabajo por realizar para los próximos gobiernos.

A 38 días de que se lleve a cabo la jornada electoral, la Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual se dice abierta a escuchar y atender a cualquier candidata interesada, conscientes de que más allá de ideologías políticas, es importante trabajar en equipo con quien resulte ganadora para seguir luchando por sus derechos.