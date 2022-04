Con la intención de atender dignamente a las personas de la diversidad sexual, liderazgos de la comunidad LGBTTTIQ+ presentaron un litigio estratégico ante el Instituto Estatal Electoral, con el cual buscan impulsar sus derechos políticos y el reconocimiento de este sector, proponiendo además que el IEE solicite a la próxima gobernadora la creación de la Secretaría de la Diversidad Sexual y de Género.

De acuerdo con Wilfrido Salazar, abogado especialista en derechos humanos y perspectiva de género, a pesar de tratarse de un sector vulnerado históricamente, Aguascalientes no cuenta con alguna instancia encargada de dar atención o servicio a las personas de la diversidad sexual, lo que sí existe en otros estados como Guanajuato o la CDMX.

“Las autoridades generalmente han sido omisas con esta temática y con esta causa, en este sentido las organizaciones civiles estamos empezando los litigios para que esta omisión ya no suceda más” sentenció el representante legal.

La activista Susan Rodríguez criticó que a nivel nacional ni las autoridades ni el sector privado aplican las leyes referentes a la diversidad como corresponde, teniendo deficiencias en el sistema de salud, de impartición de justicia, acceso laboral, e incluso en servicios bancarios, por lo que urgió al gobierno a trabajar para que se alcance una sociedad inclusiva en todos sus niveles.

En el litigio presentado también se plantean lineamientos a tomar en cuenta por la candidata ganadora, a quien le pedirán integre en su plan de gobierno las pretensiones del sector de la diversidad sexual, ante lo que esperan una respuesta positiva tanto del IEE como de la próxima gobernadora.

“Esperamos que sea positivo porque confiamos todavía en las autoridades, confiamos en que va a haber un cambio, en que se van a adaptar a las realidades, que ya no son cosas del pasado, no es que digan que ´´en mis tiempos´´, no, es el momento, es el ahora, es la necesidad que se vive y es lo que estamos buscando” declaró la activista.

Tanto la activista como el abogado lamentaron que, hasta el momento, ninguna de las cinco candidatas se haya acercado a la comunidad ni haya planteado propuestas enfocadas en este sector.