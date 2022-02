Lone Simonsen, directora de investigación, codirectora del Programa de Educación Continua de Epidemiología del Master en Salud Pública Global y epidemióloga en Copenhague, declara a Newsweek : “La subvariante BA.2 ya es la variante dominante en Dinamarca. Pero no vemos ningún aumento en la gravedad de la enfermedad, y las admisiones en las unidades de cuidados intensivos van a la baja. Opino que BA.2 es una variante más rápida, pero no más mortífera”.

En declaraciones a Newsweek, Aris Katzourakis, catedrático de Evolución y Genómica de la Universidad de Oxford, señala que las tendencias observadas en un país podrían no repetirse en otras partes. Indica: “Yo no diría que esto me haya sorprendido mucho, no. Parece ser un poco más transmisible que la ómicron original, así que se volverá dominante.