El año pasado, la artista peruana radicada en Berlín, Alemania, compartió su último EP, Fresia Magdalena . Recibió una reseña de 5/5 en NME y apareció en las listas de fin de año de The New York Times , NPR , Rolling Stone y Pitchfork .

Con solo un puñado de EP lanzados, Sofia Kourtesis ya ha sido nombrada One to Watch por The Observer e incluida en listas de artistas emergentes de DJ Mag y Mixmag. Además, apareció en la lista NME 100 del año pasado.

“Si tú me preguntas qué me motiva —continúa—, yo te respondo que lo que me motiva es poder dar un mensaje a las personas, estar atenta a esos otros espacios que están alrededor y utilizar la plataforma para informar sobre ciertas situaciones que a mí me parecen muy tristes”.

Te interesa: Investigadores descubren por qué el cerebro disfruta de la música