Dos dosis de una vacuna se asocian con una disminución del 41,4 por ciento en las probabilidades de desarrollar covid largo en adultos de 18 a 69 años.

Lo anterior en comparación con personas no vacunadas de la misma edad y de orígenes similares, informó la Oficina Nacional de Estadística (ONS) de Reino Unido.

En una muestra de adultos de 18 a 69 años, recibir dos dosis al menos dos semanas antes de una primera infección confirmada se asoció con una disminución del 41,1 por ciento en las probabilidades de contraer covid largo.

Este análisis se basó en datos hasta el 30 de noviembre de 2021. Se necesita un tiempo de seguimiento más largo para evaluar el impacto de las dosis de refuerzo y ómicron, informó la ONS.

“La naturaleza observacional del análisis significa que no podemos decir si la vacunación contra covid-19 causó cambios posteriores en la probabilidad de covid prolongado autonotificado”.

El 9,5 por ciento de los participantes del estudio con dos dosis notificaron síntomas largos de covid de cualquier gravedad. En comparación con el 14,6 por ciento de los participantes sociodemográficamente similares que no fueron vacunados cuando se infectaron.

Las estimaciones correspondientes para síntomas largos de covid suficientemente graves para limitar actividades diarias fueron del 5,5 por ciento y el 8,7 por ciento, respectivamente.

Según la ONS, no había evidencia estadística que sugiriera que los síntomas largos de covid difirieran si los participantes recibieron la vacuna AstraZeneca, Pfizer o Moderna.

Kevin McConway, profesor emérito de estadística aplicada en The Open University, dijo que “solo porque no podemos estar seguros de que la vacunación cause una reducción del riesgo de covid durante mucho tiempo, no descarta la posibilidad de que cause una reducción del riesgo”.

“Estos resultados proporcionan una gran evidencia indicativa de que la doble vacunación bien podría causar una reducción en el riesgo de covid durante mucho tiempo. Si uno tiene la mala suerte de infectarse después de ser vacunado”.

Los científicos indicaron que este es un análisis de datos nuevos recopilados recientemente, y la comprensión de ellos y su calidad mejorarán con el tiempo.

“El covid largo es un fenómeno emergente que aún no se entiende completamente. Las estimaciones presentadas en esta versión son experimentales. Estas son series de estadísticas que se encuentran en fase de prueba y aún no están completamente desarrolladas”. N