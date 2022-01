En general, el episodio representa una parábola sobre las ventajas y desventajas del cambio en la época moderna. Ahora, 60 años después de la emisión, Woodrow Mulligan y Rollo encontrarían tecnologías como la internet, los teléfonos móviles, los viajes al espacio, la fotografía digital, la impresión en 3D, las criptomonedas, los NFT (tokens no fungibles), el metaverso y la criptoliteratura.

Un NFT es una unidad única no intercambiable de datos almacenados en un sistema de blockchain que además puede asociarse con todo tipo de archivos digitales. Algunos escritores han optado por generar una imagen tipo GIF con la portada del libro que asocian a un NFT y la ofrecen a la venta con una copia digital en PDF de su obra. Esta imagen que sirve como prueba de propiedad del libro no se almacena en un estante. Más bien, se agrega a la billetera digital del usuario.