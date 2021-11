Sólo 3 de 11 municipios de Aguascalientes tienen gabinetes paritarios | Newsweek México

Aunque la Constitución Política del Estado de Aguascalientes ya incluye el principio de paridad de género en la conformación de los gabinetes municipales y estatal, para garantizar que el 50% de los cargos de primer nivel sean ocupados por mujeres y el 50% restante por hombres, a la fecha sólo 3 de los 11 ayuntamientos han cumplido con dicho principio.

La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género en el Congreso de Aguascalientes, Sanjuana Martínez Meléndez, aseguró que hasta el día de hoy únicamente han cumplido con este precepto los municipios de Aguascalientes, San Francisco de los Romo y Tepezalá.

“Reconocemos a la presidenta de Tepezalá, Leticia, a Margarita Gallegos en San Francisco de los Romo y a Leo Montañez de Aguascalientes, que son los alcaldes que ya han cubierto sus gabinetes de manera paritaria, ahora sí ya los estamos vigilando”.

Por el contrario, los ocho ayuntamientos restantes se mantienen en incumplimiento, destacando los casos de Cosío y Asientos, en donde ni siquiera se ha proporcionado la información a la legisladora perredista encargada del tema.

“Vamos a volverles a invitar para que se garanticen los espacios de las mujeres porque finalmente ya es una ley, no es un capricho, y se debe de cumplir de manera transversal y horizontal. En Asientos y Cosío incluso se han resistido a mostrarnos sus avances en la conformación de los gabinetes”.

Martínez Meléndez subrayó que los presidentes municipales y las alcaldesas tienen de plazo hasta el 14 de noviembre para acatar el mandato, o de lo contrario se les citará a que comparezcan ante la comisión para exponer los motivos por los cuales no se ha garantizado la paridad en sus gabinetes.

“En caso de que no cumplan entonces ya se les citará a los alcaldes de los municipios que no lo hayan hecho, para que nos expliquen los motivos de por qué no han cumplido; si nos dicen que no tienen perfiles de mujeres, con mucho gusto les presentamos algunos, porque mujeres las hay, hay mujeres muy capaces, pero es lamentable como todavía hay resistencia”.

En caso de que sean omisos, incluso se podría proceder a recursos jurídicos como una acción de inconstitucionalidad o un juicio político, agregó la diputada.