'Apostar por modelos híbridos que beneficien a la humanidad' | Newsweek México

A LA PAR de los avances tecnológicos y cambios de estilo de vida que ha traído la pandemia por el covid-19, ciudades de todo el mundo buscan crecer de manera inteligente para otorgar a sus habitantes una mejor calidad de vida.

Jorge Castilla, presidente y director general de Accenture México, empresa que impulsa la innovación a escala a través de tecnología de punta y la implementación de nuevas tendencias, habla sobre este crecimiento inteligente y dice que “sabemos que es muy importante el desarrollo inteligente de las ciudades, pero también lo es todo el impacto que la tecnología está generando”.

Obviamente, añade, “esa es nuestra razón de ser, nuestro propósito es que la promesa de la tecnología y el ingenio humano se realicen en conjunto. Creemos que las ciudades van a ser más inteligentes en el futuro, pero también creemos que el mundo entero va a cambiar: el grado de conectividad, la forma como vivimos, trabajamos y estudiamos”.

A inicios de la pandemia todas y todos nos vimos obligados a improvisar con la tecnología para resolver cuestiones de la vida diaria. Los gobiernos se vieron obligados a buscar soluciones tecnológicas que permitieran a los ciudadanos resolver trámites desde casa, los servicios de salud recurrieron a la tecnología para informar y organizar temas como las pruebas diagnósticas o vacunas y las escuelas se las ingeniaron para modificar sus planes de estudio hacía lo digital.

“Las cosas ya iban cambiando y esta pandemia nos quitó algunos paradigmas sobre la tecnología. Ahora mismo tenemos esta entrevista a través de una plataforma digital y no tenemos el más mínimo problema, y probablemente seguiremos haciendo entrevistas así por mucho tiempo, yo creo que lo que viene es aprender a vivir un espacio híbrido”, pronostica Castilla.

Y agrega: “Antes sabíamos que teníamos que ir a las cosas, ahora las cosas pueden venir a nosotros, entonces, una vez que las cosas pueden venir hacia ti todo cambia”.

El experto en tecnología de vanguardia no descarta la importancia de lo presencial, de ver a los ojos a la persona con la que estás cerrando un trato de negocios o con la que tienes una primera cita: “Vamos a apostar por un modelo híbrido porque claro que los seres humanos necesitamos conexión y está bien que tengamos 27 sesiones virtuales, pero algunas deben de ser presenciales”.

Además, cuenta que, actualmente, la empresa sigue apostando a lo presencial, por ello decidió poner un Advanced Delivery Center en Mérida, Yucatán.

“Porque hay un talento espectacular y la gente adora vivir ahí”, explica. “Muchas personas habían tenido que salir de Mérida para trabajar. Ahí vamos a estar con un modelo donde las personas estén 30 por ciento de forma presencial y 70 por ciento en la virtualidad”.

Sobre la selección de los proyectos tecnológicos en los que trabajan, Jorge Castilla asegura que necesitan tener tanto casos de uso como casos de 360 value (que tienen componentes ambientales): “Si vas a tener un proyecto de ciudad inteligente no puedes no pensar en el consumo energético y no quieres ser la ciudad que más consume energía en el mundo, tienes que pensar en que esos algoritmos no vayan a generar inestabilidad. Entonces no solo hay que pensar en el sistema financiero porque hay grupos que se ven necesitados y es nuestra labor ayudarlos”.

En la actualidad, existen muchos debates sobre el desarrollo desbocado de tecnología y los efectos que este podría tener en la calidad de vida de los humanos, pero para el experto el debate más grande viene por los algoritmos.

“Por ejemplo, como las redes sociales usan diferentes algoritmos para posicionar distintos contenidos enfrente de las personas, yo creo que el debate más importante es cómo aseguras que tu relación con tus consumidores sea una relación sana de largo plazo de valor, y no comprometes a través de elementos que el día de mañana le puedan generar un efecto negativo”.

Concluye: “La relación hombre-máquina debe ser una relación que empodera y maximiza a los seres humanos”. N