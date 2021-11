Fentanilo: las pastillas de la muerte que se ofertan libremente en internet | Newsweek México

A MEDIDA que la pandemia de coronavirus se extendió por Estados Unidos, el problema de drogadicción se aceleró junto a ella. En sus datos preliminares, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que las muertes por sobredosis alcanzaron un máximo histórico en los 12 meses posteriores a que comenzaran los confinamientos relacionados con la pandemia en ese país.

Se registraron casi 100.000 sobredosis mortales entre marzo de 2020 y marzo de 2021, lo que hizo que para Estados Unidos fuera “un año difícil y mortal”, informó la FBI.

En un espacio de sala de conferencias utilizado por las agencias asociadas que forman el equipo de Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), un analista de FBI examinó los mercados en línea que han hecho posible que los usuarios reciban drogas potencialmente mortales en sus puertas.

Estos sitios existen en la web oscura o darknet, un área de Internet a la que se accede a través de un navegador especializado llamado Tor.

“Tor ofrece niveles adicionales de privacidad al ocultar la dirección IP del usuario y cifrar la información. Pero los propios mercados parecen sitios de comercio electrónico estándar, con imágenes, reseñas de clientes y listados no solo de drogas como cocaína y metanfetamina, sino también de lo que los vendedores afirman que son medicamentos recetados de marca”.

Katherine Brennan, analista de gestión del FBI que apoya la iniciativa JCODE, dijo: “Estos mercados dan la ilusión de que lo que estás viendo es de la cadena de suministro o es de un profesional.

“Estas píldoras prensadas con fentanilo en la casa de alguien o en un almacén son muy peligrosas. No hay supervisión ni pruebas. No vienen de un lugar donde la gente siga políticas y procedimientos para crear medicamentos u otros productos de una manera segura”.

El fentanilo es un opioide sintético y peligroso que ahora está presente en muchas drogas callejeras y también se usa en la mayoría de las píldoras para el dolor vendidas ilegalmente en línea.

Los medicamentos recetados, y ciertamente los analgésicos recetados que contienen opioides, pueden y han causado sobredosis y muertes, pero las píldoras falsificadas que contienen una cantidad desconocida de fentanilo presentan un riesgo aún mayor.

La campaña de sensibilización pública One Pill Can Kill de la Administración de Control de Drogas informó que dos de cada cinco píldoras que la agencia incautó y probó contenían suficiente fentanilo para ser potencialmente mortal.

Brennan también pidió a los padres, educadores y familiares que entiendan que estos sitios de darknet no son difíciles de usar o de difícil acceso. “No necesitas equipo especial ni conocimientos técnicos. Y las criptomonedas, el método de pago preferido para estos sitios, se han vuelto convencionales y fáciles de usar”.

“Es un negocio”, dijo Brennan. “Están dirigiendo un mercado diseñado para vender productos. Si las personas no pueden llegar a ese sitio y si no pueden comprar productos, entonces no está funcionando. La actividad del mercado Darknet de niños, personas en riesgo o aquellos que sufren de adicción es algo a tener en cuenta”.

Los agentes de la FBI que apoyan a un grupo de trabajo del crimen organizado digital en el sur de Ohio enfatizan que estos sitios de darknet no son la única fuente en un comercio de drogas que se está moviendo rápidamente en línea.

“Con la creciente presión de las fuerzas del orden en los sitios de darknet y algunas interrupciones importantes del mercado, las transacciones de drogas también se están produciendo en aplicaciones cifradas e incluso en plataformas populares y convencionales de redes sociales”.

A medida que el tráfico de drogas se ha convertido en alta tecnología, los agentes también están viendo a una nueva generación de traficantes.

“Cada persona que hemos arrestado en este espacio tiene una educación universitaria”, dijo un agente sobre los casos en los que su unidad con sede en Cincinnati ha trabajado.

“Realmente pueden hablar intuitivamente de la tecnología que se está utilizando, y eso es un verdadero contraste con los narcotraficantes más tradicionales”. También tienden a tener un conocimiento más profundo de las criptomonedas, algo que los agentes dicen que ahora es un hilo conductor en los delitos que van desde el tráfico de drogas hasta las estafas románticas.

Cuando agentes de FBI, inspectores postales y miembros del Equipo Táctico de Estupefacientes de la Policía de Houston se presentaron en el exclusivo apartamento de un sospechoso de tráfico de drogas encontraron: paredes de ladrillo visto y pisos de madera, mesas llenas de equipos de DJ, televisores enormes y varias computadoras. Los agentes también descubrieron pilas de billetes de 100 dólares en una maleta cerrada y encontraron drogas en todo el apartamento.

Agentes y oficiales registraron cuatro sitios ese día y arrestaron a seis personas que supuestamente estaban involucradas en un mercado activo de drogas en línea. En total, las fuerzas del orden incautaron más de 200,000 dólares en efectivo y ocho armas a los sospechosos.

Esos arrestos fueron parte de la campaña anual del equipo JCODE, este año llamada Operación Dark HunTor. La operación resultó en la incautación de más de 31,6 millones de dólares en efectivo y monedas virtuales y aproximadamente 234 kilogramos de drogas en todo el mundo. Las fuerzas del orden realizaron 150 arrestos, con 65 en los Estados Unidos. N