En elecciones pasadas se peleó con el gobernador y no ganó el PAN: JAMC | Newsweek México

De no salir unidos y fortalecidos de cara a las elecciones para renovar la gubernatura de Aguascalientes en 2022, el Partido Acción Nacional (PAN) podría cometer los mismos errores del pasado y poner en riesgo la continuidad en la administración estatal, así lo aseguró el senador panista Juan Antonio Martín del Campo, tras entregar su tercer informe de actividades ante el Congreso del Estado.

En entrevista colectiva, el representante popular recordó que en procesos electorales anteriores el PAN cometió errores en sus procesos de elección de candidatos, además de confrontarse con los gobernadores en turno, lo que les costó la derrota en las urnas, situación que podría repetirse en el actual proceso electoral.

“Es algo que ya vivimos, a mí me tocó en lo personal, ser parte de esos errores, en 2007, en 2010, no hubo acuerdos, no hubo consensos, nos peleamos con el gobernador y al final de cuentas nadie ganó; hoy tenemos que ser muy sensatos y ver quien puede realmente representarnos hacia fuera, con resultados y con quien quiera la gente”.

Para ello, dijo, es necesario escuchar la opinión de la militancia y las preferencias de la ciudadanía para elegir al perfil más avalado y con mayor capacidad para gobernar, y no a quienes representan intereses personales o de grupo.

“A los ciudadanos no les gusta la confrontación, a los ciudadanos no les gustan los pleitos y Toño Martín del Campo es un factor importante de unidad”.

En su caso, indicó que en las elecciones anteriores ha fungido como un factor de unidad al interior del panismo en la entidad, anticipando que lo seguirá siendo, sea o no el abanderado de su partido a la candidatura por la gubernatura.

“Hay que unir a todo el panismo, así lo hice en 2016, así lo hice en 2018, así lo hice en el 2019, en 2021 y lo seguiré haciendo, que quede claro”, destacó.

Martín del Campo consideró como un hecho lamentable la discusión entre el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y el presidente nacional del partido, Marko Cortés, por la declaración que hizo este último ante liderazgos del partido a nivel nacional, la cual fue filtrada a medios de comunicación, en la que señala que de las seis gubernaturas que habrá en juego en 2022, sólo habría posibilidad de ganar en Aguascalientes.

“Es lamentable que existan ese tipo de pleitos, ese tipo de conflictos, pero también la dirigencia no puede estar viendo por otros intereses personales o de grupo, se tiene que ver por el bien superior, por el bien de todos y ojalá que así lo hagan”.

Finalmente, subrayó que, ante la definición del método de selección del candidato o candidata a la gubernatura, la misión será unificar a la militancia panista para refrendar la confianza del electorado en las próximas votaciones.