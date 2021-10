Un multimillonario en picada | Newsweek México

La riqueza de Mark Zuckerberg se está desplomando. Los escándalos en torno a Facebook, Instagram y WhatsApp contribuyen a la caída de su prestigio y fortuna.

LA RIQUEZA personal de Mark Zuckerberg se desplomó en 7,000 millones de dólares en el transcurso de unas cuantas horas del lunes 4 de octubre. Después de que los apagones sacaron de línea a Facebook y sus redes subsidiarias, Instagram y WhatsApp, el multimillonario hombre de las tecnologías salió, en cuestión de seis horas, de la lista de las personas más ricas del mundo.

El apagón, que comenzó desde la mañana de ese lunes negro, dejó a muchos de los 2,700 millones de usuarios de Facebook sin acceso a las plataformas por alrededor de seis horas. La empresa de redes sociales se disculpó, y Mike Schroepfer, director de tecnología, culpó a los “problemas de la red” por el apagón.

Sin embargo, el problema provocó una venta enorme de acciones de Facebook, con lo que las acciones de la compañía cayeron 5 por ciento, lo cual se sumó a una caída cercana al 15 por ciento desde mediados de septiembre.

Al cierre de esta edición, el valor neto de la fortuna de Zuckerberg se había reducido a 121,600 millones de dólares, con lo cual se colocó por debajo de Bill Gates (124,000 millones), en el número cinco del Índice Bloomberg de Multimillonarios, y muy por debajo de los 140,000 millones de dólares que tenía hace unas semanas. Elon Musk actualmente encabeza el índice, con una fortuna de 211,000 millones de dólares.

La caída inicial del precio de las acciones de la compañía de Zuckerberg, a mediados de septiembre, se dio tras las revelaciones sobre Facebook que hizo una mujer y que se publicaron en The Wall Street Journal el 13 de septiembre.

Documentos internos mostraron que Facebook sabía sobre una gama amplia de problemas con sus sitios —incluida la desinformación sobre el disturbio del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos y el daño de Instagram a la salud mental de las adolescentes—, pero la minimizó públicamente.

Esos informes llamaron la atención de funcionarios del gobierno estadounidense, y en 60 Minutes, de CBS, el domingo 3 de octubre la mujer reveló su identidad. Frances Haugen, de 37 años y exempleada de Facebook, estuvo detrás de la filtración. En la entrevista condenatoria para CBS, dijo que la prioridad de Facebook era ganar dinero y no hacer lo que era bueno para el público.

“Lo que yo vi en Facebook una y otra vez era que había conflictos de interés entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook. Y Facebook, una y otra vez, eligió optimizar sus propios intereses, como ganar más dinero”, dijo Haugen.

En respuesta a las revelaciones de The Wall Street Journal, Haugen fue llamada a dar su testimonio ante el Subcomité de Comercio del Senado estadounidense sobre los riesgos que presenta la compañía para los niños. Se espera que les pida a los legisladores que tomen más acciones en contra de Facebook.

“Mientras Facebook siga operando en la oscuridad, no es responsable ante nadie. Y continuará tomando decisiones que vayan en contra del bien común”, escribió en su testimonio.

Facebook ha dicho que esos problemas sobre sus productos, incluida la polarización política, son complejos y no los provoca solo la tecnología.

El domingo 3, Zuckerberg compartió fotos de sí mismo haciendo esgrima y navegando en su perfil de Facebook, incluso cuando se hacían críticas generales. Luego sucedió el importante apagón.

¿Y LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS?

El 5 de octubre, Andy Stone, portavoz de Facebook, se ocupó de Frances Haugen desde la red social Twitter mientras ella daba su testimonio ante el Subcomité de Protección al Consumidor del Comité de Comercio del Senado estadounidense.

Stone escribió: “Solo señalo el hecho de que @FrancesHaugen no trabajó en seguridad infantil en Instagram ni investigó estos problemas y no tiene conocimiento directo del tema por su trabajo en Facebook”. Y añadió en un tuit de seguimiento: “Como ella acaba de decir bajo juramento: ‘Yo no trabajo en ello’”.

Mientras tanto, Zuckerberg guardó silencio sobre las afirmaciones condenatorias que Haugen hizo sobre la compañía. Aun así, su nombre fue mencionado múltiples veces durante la audiencia, no solo por Haugen, sino por los senadores del comité.

El senador Richard Blumenthal y otros miembros del comité también hicieron referencia específicamente a las publicaciones recientes de Zuckerberg en las redes sociales que lo mostraban navegando en vez de presentarse ante el comité o abordar las acusaciones hechas en contra de Facebook.

Reportes recientes, que también fueron abordados por Haugen, acusan a la compañía de enfocarse mañosamente en los jóvenes. Estos reportes dicen que la empresa trató de cortejar a los usuarios jóvenes a pesar de que algunos estudios muestran que Facebook e Instagram pueden provocar efectos nocivos.

Cuando el comité le preguntó si sentía que la compañía seguiría trabajando en el programa de Instagram diseñado para niños, el cual actualmente está en pausa, Haugen comentó: “Sinceramente, me sorprendería si ellos no siguen trabajando en Instagram Kids, y me asombraría si dentro de un año no tenemos esta conversación de nuevo”.

La senadora Amy Klobuchar preguntó a Haugen si los adolescentes son algunos de los usuarios más rentables de Facebook. Haugen respondió: “Estoy segura de que son algunos de los usuarios más rentables de Facebook, pero yo no trabajo directamente con ellos”.

Andy Stone, portavoz de Facebook, subrayó la respuesta de Haugen en Twitter al citarla: “No trabajo directamente con ellos”. Marsha Blackburn, miembro del comité, luego abordó el tuit de Stone durante la audiencia. La senadora de Tennessee expresó: “Yo simplemente le diría esto al Sr. Stone: si Facebook quiere discutir su enfoque en los niños, si quiere discutir sus prácticas de invasión de la privacidad o las violaciones a la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños, le extiendo una invitación para que pase al frente, dé juramento y dé su testimonio ante este comité”.

Antes del testimonio de Haugen, Facebook ya enfrentaba críticas tras una serie de artículos y un pódcast producido por The Wall Street Journal, “Los archivos de Facebook”, en los cuales se incluían detalles de cómo la compañía estudia maneras de llegarles a los usuarios jóvenes, incluidos aquellos menores de 13 años.

Adicionalmente, la Fundación 5Rights —grupo enfocado en problemas de los derechos digitales de los niños— publicó un informe en julio, el cual mostraba que niños de 13 años fueron el blanco al paso de 24 horas para que creasen una cuenta de redes sociales con contenido dañino. Dicho contenido incluía material relacionado con trastornos alimenticios, imágenes sexualizadas, estigma de la obesidad y suicidio. N

Newsweek contactó a Facebook para que diera más comentarios, pero no obtuvo respuesta a tiempo para esta publicación.

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek