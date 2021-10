Nuevos alcaldes buscaban nombrar secretarios de seguridad sin certificación: SEGGOB | Newsweek México

Ante la incertidumbre que ha generado en algunos presidentes municipales la adhesión, o no, al esquema de Mando Policial Coordinado –anteriormente Mando Único-, en el que se establecerían compromisos de colaboración entre las corporaciones de seguridad pública municipales, estatal y federal, así como con las fuerzas armadas, el secretario general de Gobierno Estatal, Juan Manuel Flores Femat, señaló que el tema deberá resolverse a más tardar a finales de noviembre.

“Los alcaldes han dicho que les falta información, es una decisión importante la que tienen que tomar los Cabildos, aprobar el convenio, pero se han estado sumando voluntades, aún falta afinar detalles y terminar el documento. La meta es tenerlo los últimos días de noviembre, por la conveniencia hasta para armar el presupuesto del próximo año”.

Aunque las autoridades municipales han mostrado su respaldo a la mayor parte de las condiciones generales del proyecto, hay un punto en el que no se ha logrado un acuerdo, lo que sigue causando controversia: la autonomía para el nombramiento de los secretarios y directores de las corporaciones policíacas municipales.

Al respecto, Flores Femat señaló que algunos de los presidentes municipales y alcaldesas ya presentaron algunas propuestas de sus titulares de seguridad pública, sin embargo, algunos de ellos carecen de certificación y evaluación para desempeñar el cargo.

“El secretario Porfirio ya les dijo que podían hacer sus propuestas, pero ya tuvimos algunas, no voy a decir los lugares para ponerlos entredicho, pero no están evaluados ni tienen los certificados, serán mucho de la confianza de los alcaldes, pero no han sido evaluados, entonces como que traen el sentido más político que técnicos en seguridad pública”.

Ante tal situación, refirió que en estos casos la Secretaría de Seguridad Pública Estatal podría presentar propuestas de sus integrantes a los ayuntamientos, incluso con habitantes de ahí mismo, para generar mayor confianza a las autoridades y a la población.

“Si ellos no llegaran a tener algún perfil que esté certificado, con mucho gusto les haremos propuestas desde la Policía Estatal; los actuales que fueron enviados por la Policía Estatal a los municipios, son de ahí mismos y los puede conocer la población, el Cabildo y el alcalde, nunca se les ha traído gente de fuera ni se les ha impuesto a alguien”.

El funcionario estatal añadió que el Mando Policial Coordinado puede facilitar los operativos y estrategias para el combate de la delincuencia organizada, además de mejorar las evaluaciones de los elementos policiales.

“No es la suplencia de su autoridad, ni la invasión a sus autoridades, es capacitación, evaluación, acompañamiento legal de la fiscalía para cateos, inicio de las carpetas de investigación, y la combinación de recursos: armamento, vehículos, y nos da mejor resultado”.

Finalmente, aseguró que el incumplimiento de las disposiciones del Mando Coordinado podría derivar en el retiro de recursos económicos por parte de la federación para Aguascalientes.

“El sistema federal nos retira los recursos y nos ordena el cese inmediato de aquellos miembros de seguridad pública, sin importar el nivel, que no cubran el perfil”, finalizó Flores Femat.