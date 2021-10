Infección por SARM: ¿qué es y por qué obligó a que al luchador Jimmy Rave le amputaran las piernas? | Newsweek México

EL EXLUCHADOR Jimmy Rave reveló que una infección por el SARM en sus dos piernas resultó en su amputación.

El hombre de 38 años, quien luchó para organizaciones como Ring of Honor, Total Nonstop Action Wrestling (TNA) y New Japan Pro Wrestling, dijo en Twitter que, después de experimentar dificultades para caminar en junio pasado, vistió a los médicos, quienes descubrieron la infección y la aconsejaron que sus piernas debían ser amputadas de inmediato.

Apparently it's time for me to come clean. This past June I began having trouble walking & went to my surgeon. He determined I had MRSA in both legs & they needed to be amputated immediately. Promoters can tell you along with my peers, I've had a history w/this and would cancel pic.twitter.com/OnU2LgrKQt

— Jimmy Rave (@TheJimmyRave) October 24, 2021