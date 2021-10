Hay 40 escuelas sin conectividad a Internet en Aguascalientes: IEA | Newsweek México

La pandemia del Covid-19 demandó la implementación de un sistema de educación en línea y a distancia, favoreciendo el uso de herramientas digitales y tecnológicas para la continuidad de los programas académicos. A partir de ahí, el uso del Internet y de plataformas como Meet o Zoom tomaron un mayor auge.

No obstante, se siguen teniendo carencias de conectividad en una cantidad importante de planteles escolares que se mantienen sin el servicio de Internet. Según el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, el 90% de los planteles de educación básica ya cuentan con conectividad a Internet, pero cerca de 40 escuelas carecen de él.

“Se han ejercido más de 10 millones de pesos que se han aplicado para conectar las escuelas públicas de educación básica a Internet; en este momento ya estamos a un 90%, se han hecho dos licitaciones, en una primera se designaron unas escuelas a cierta empresa y en la segunda a otras empresas. En este momento son cerca de 40 escuelas que no están conectadas a Internet”.

En su mayoría se trata de escuelas ubicadas en colonias y fraccionamientos del municipio capital, así como en comunidades rurales, en donde no se cuenta con la infraestructura necesaria para brindar el servicio de Internet.

“Las que nos quedan pendientes son porque ahí las empresas ya no quieren entrar, son zonas donde no hay conectividad o en colonias municipalizadas y para ellos no es rentable ir a un lugar y cobrar 300 o 400 pesos, pero tener que instalar una antena, cableado u otras situaciones”.

Asimismo, se han presentado alrededor de 10 casos en donde no se cuenta con Internet por factores externos como estar ubicadas cerca de inhibidores de señal o por normatividad de desarrollo urbano.

“Tenemos siete casos donde no hay incidencias en la conectividad, por ejemplo, hay una escuela que está instalada cerca del complejo Tres Centurias, pero por ser un área de patrimonio cultural no es posible pasar cables y la infraestructura que se necesita para el Internet, entonces esa escuela no ha podido ser conectada; otra escuela que está cerca de una empresa que usa inhibidores de señal por la naturaleza de la empresa, entonces son este tipo de circunstancias”, agregó.

Para facilitar la conectividad, el IEA recibió 77 dispositivos tecnológicos a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con los que se podrá dotar de Internet de hasta 6 Mb para complementar el servicio de algunos planteles.

“Llegan a algunas escuelas estos aparatos para complementar el Internet, por ejemplo, en el servicio del gobierno del estado traemos de 10 a 15 Mb y los de la CFE son de 5 o 6 Mb, pero al final del día mucho ayudan porque se puede instalar en laboratorios o para áreas administrativas”.

A pesar de ello, Reyes Esparza mencionó que ya se están analizando otras opciones para la proveeduría de Internet en los planteles que carezcan de él, por lo que se espera que a fin del ciclo escolar 2021-2022 ya se cuente con el 100% de cobertura.

“Estamos explorando contratar otros servicios, como los conocidos como whisperos, que ellos agarran cierta señal satelital, se instalan con alguna antena en la comunidad y a partir de ahí les venden a los pequeños negocios; el tema de ellos es que no dan una factura y entonces ¿cómo podemos contratar el servicio con recursos públicos?, es lo que estamos explorando”, finalizó el funcionario estatal.