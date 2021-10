EU emite primer pasaporte 'X' para respetar la diversidad de género | Newsweek México

ESTADOS UNIDOS anunció este miércoles la emisión del primer pasaporte con una “X” en la categoría de género, un paso histórico para las personas que luchan contra la calificación binaria de hombre o mujer.

El Departamento de Estado continúa el proceso de actualización de sus políticas con respecto a los marcadores de género en los pasaportes estadounidenses y los informes consulares de nacimiento en el extranjero (CRBA) para servir mejor a todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su identidad de género, informó en un comunicado.

“Como anunció el Secretario en junio, el Departamento está avanzando hacia la adición de un marcador de género X para las personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género que solicitan un pasaporte estadounidense o CRBA.

“El Departamento ha emitido el primer pasaporte estadounidense con un marcador de género X. Esperamos ofrecer esta opción a todos los solicitantes de pasaportes de rutina una vez que completemos el sistema requerido y las actualizaciones de formularios a principios de 2022. Proporcionaremos actualizaciones e información en nuestro sitio web: travel.state.gov/gender”.

Añadió que el Departamento también continúa trabajando estrechamente con otras agencias del gobierno de los Estados Unidos para garantizar una experiencia de viaje lo más fluida posible para todos los titulares de pasaportes, independientemente de su identidad de género.

“Con motivo de esta emisión de pasaportes, el compromiso del Departamento de Estado de promover la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, incluidas las personas LGBTQI+”.

En julio pasado el gobierno de Estados Unidos anunció que instituirá una tercera categoría de género en los pasaportes, lo que permitiría a los ciudadanos elegir ser designados hombres, mujeres o no binarios.

Hasta antes de este miércoles, los ciudadanos estadounidenses tenían que elegir “F” para mujeres o “M” para hombres en los documentos de viaje.

La nueva política permitirá a los solicitantes seleccionar “X” para no binario o no especificado, lo que significa que Estados Unidos “se une a una docena de otros países, desde Canadá hasta Malta y Nepal, que reconocen más de dos géneros en sus pasaportes”, informó Human Right Watch (HRW). N