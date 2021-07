EU crea pasaporte no binario para respetar la diversidad de género | Newsweek México

EL GOBIERNO de Estados Unidos anunció que instituirá una tercera categoría de género en los pasaportes, lo que permitirá a los ciudadanos elegir ser designados hombres, mujeres o no binarios.

Actualmente, los ciudadanos estadounidenses tienen que elegir “F” para mujeres o “M” para hombres en los documentos de viaje. La nueva política permitirá a los solicitantes seleccionar “X” para no binario o no especificado, lo que significa que Estados Unidos “se une a una docena de otros países, desde Canadá hasta Malta y Nepal, que reconocen más de dos géneros en sus pasaportes”, informó Human Right Watch (HRW).

“Estamos trabajando para agregar un marcador de género para las personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género lo antes posible”, publicó este miércoles en su sitio web del Departamento de Estado.

“El Departamento de Estado se compromete a promover la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, incluidas las personas LGBTQI +. Desde que asumió el cargo, el presidente Biden ha tomado varias acciones ejecutivas que demuestran el compromiso de esta administración con los derechos humanos y ha ordenado a las agencias de todo el gobierno de Estados Unidos que tomen acciones concretas para promover y proteger los derechos humanos de las personas LGBTQI + en todo el mundo.

“Hoy, me complace anunciar que el Departamento tomará más medidas para garantizar el trato justo de los ciudadanos estadounidenses LGBTQI +, independientemente de su género o sexo, al comenzar el proceso de actualización de nuestros procedimientos para la emisión de pasaportes e informes consulares de Estados Unidos”, señala el comunicado.

Pronto, dijo, “actualizaremos nuestros procedimientos para permitir que los solicitantes seleccionen por sí mismos su género como ‘M’ o ‘F’ y ya no requeriremos certificación médica si el género autoseleccionado de un solicitante no coincide con el género en su otra ciudadanía o documentos idénticos”.

También “valoramos nuestro compromiso continuo con la comunidad LGBTQI +, que informará nuestro enfoque y posiciones en el futuro. Con esta acción, expreso nuestro compromiso duradero con la comunidad LGBTQI + hoy y en el futuro”, explicó. N