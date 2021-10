Elijah Wood y la historia del asesino serial Ted Bundy 'nunca antes contada' | Newsweek México

LOS HORRORES de Ted Bundy están bien documentados. Dicho esto, la labor de un agente del FBI, Bill Hagmaier, quien trabajó incansablemente para hacer que Bundy admitiera sus crímenes y les permitiera a las familias de sus víctimas tener una certeza, nunca se había contado hasta ahora.

Bundy fue un temible asesino en serie. Confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses, que cometió entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido, pero el FBI le comprobó 36. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989, a la edad de 43 años.

“Lo que me intrigó de esta historia en particular fue que no era una película sobre las acciones de Ted. No era una película que detallara su violencia, y no se trataba del juicio”, dice Elijah Wood, quien interpreta al agente Hagmaier, quien lucha contra el retrato impresionante de Luke Kirby personificando a Bundy en la película de reciente estreno No Man of God.

“Tratamos de hacer la película por alrededor de cinco años”, pero en cuanto la terminaron, quedó en claro que Wood y Kirby lograron algo espectacular. “Estoy impresionado con Luke como actor”, señala Elijah, conocido especialmente por su papel como Frodo Bolsón en la trilogía de El Señor de los Anillos.

A pesar de lo difícil del tema, trabajar en esta producción le dio al elenco una sensación de alivio después de meses de aislamiento a causa de la pandemia del coronavirus. “Por loco que parezca con una película que trata de este tipo de oscuridad, hubo mucha ligereza en el estudio de grabación, y mucha dicha por el solo hecho de relacionarte con la gente después del confinamiento”.

—Elijah, ¿qué hay en la historia de Bill que te hizo querer filmar No Man of God?

—Era una historia diferente que nunca antes habíamos oído. He leído muchísimo sobre Ted, y no sabía nada sobre esta relación en particular. Él consideraba a Bill como su mejor amigo. En realidad, él le dejó en su testamento todas sus posesiones cuando murió.

—¿Cómo se sintió sentarse enfrente de Luke Kirby como Ted Bundy?

—Notable. Luke tuvo una experiencia muy diferente con esta película, obviamente. Él más o menos estaba tocando el vacío de una manera que yo no tuve que hacerlo. Sentarme frente a él como Ted fue definitivamente extraño en ocasiones.

—¿Cómo encuentras los proyectos a producir y escoges aquellos en los que también quieres actuar?

—Es en gran medida una respuesta del corazón. Nunca lo pienso desde la perspectiva de actuar en alguna de ellas. En todos los casos, mis socios productores han tenido que cambiar mi enfoque y decirme que tal vez quiera considerar esto. Ese fue el caso con No Man of God.

—Es el 20 aniversario de El Señor de los Anillos. ¿Qué impacto tuvieron esas películas en tu carrera?

—Haber trabajado en algo de esa magnitud, escala y alcance me cambió la vida. Yo tenía 18 años cuando volé a Nueva Zelanda, y tenía 22 años cuando terminamos; esos fueron en verdad años formativos. Pienso más sobre el impacto profundo que tuvieron en mi vida. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek