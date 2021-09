Diego López gana la sexta medalla de oro para México en los Paralímpicos de Tokio 2020 | Newsweek México

DIEGO LÓPEZ Díaz, se coronó la madrugada de este jueves en la final de 50 metros libre S3, con un tiempo de 44.66 segundos, en el noveno día de competencias de la para natación de Tokio 2020.

“Esta presea dorada representó su segundo metal en los Juegos Paralímpicos de Japón, tras la insignia de bronce que conquistó en la final de 50 metros dorso S3”, informó la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

“Me siento muy contento, feliz de la vida, valió toda la pena lo que pasamos, fue algo bastante duro, pero pudimos superarlo como el gran equipo que somos, lamentablemente no llevamos tantas medallas como quisiéramos, pero vendrá la revancha, en México tenemos jóvenes muy buenos que son un talento nato increíble.

“Aún no estoy satisfecho, porque me falta una prueba mañana, pero sí muy agradecido con Dios por el resultado, agradecido con mi entrenador Fernando Gutiérrez Vélez, con el doctor Agustín Aguilar, con el psicólogo Juan Alvarado y con todo el equipo, le doy las gracias a mi familia, amigos y gente de México que me apoya, en especial a la gente de CONADE que estuvo pendiente de mí”, resaltó el originario de Xalapa, Veracruz.

Esta insignia significó la medalla número 15 para la delegación de México en la justa nipona, en la que, hasta el momento, suma seis metales de oro, una insignia de plata y ocho preseas de bronce. México alcanzó la cifra de seis medallas de oro, dos más que en Río 2016 y ya igualó los metales áureos de Londres 2012.

En otros resultados, en la misma final de 50 metros libre S3, el representante de Guanajuato, Jesús Hernández se ubicó en la cuarta posición, tras cronometrar 46.19 segundos.

Mientras que, la sirena Fabiola Ramírez concluyó en el cuarto lugar en la final de 50 metros dorso S2, con un tiempo de 1:12.66, informó la Conade. N