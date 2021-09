Mujer contrató a empleada doméstica y la privó de la libertad 3 semanas en Aguascalientes | Newsweek México

Una adolescente que habría estado privada de su libertad por espacio de tres semanas fue rescatada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Jesús María, asimismo, se llevó a cabo la detención de una mujer presuntamente propietaria del domicilio y quien fue señalada directamente por la afectada.

Fue alrededor de las 10:16 horas, cuando a través del Servicio de Emergencia 911 se recibió el reporte de que en un domicilio ubicado en la calle Gavilán, en el fraccionamiento Los Álamos, en el Municipio de Jesús María, se encontraba una adolescente privada de su libertad a la cual no dejaban salir de dicho inmueble.

Ante la seriedad del reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Jesús María, dentro de las acciones del Mando Único, se trasladaron al lugar.

Al llegar se entrevistaron con la propietaria de la finca, quien se identificó como María Andrea, de 43 años de edad, quien al observar la presencia de los oficiales en el domicilio se puso nerviosa, pero negó en todo momento que hubiese alguna persona privada de su libertad en la casa.

Sin embargo, su actitud no convenció mucho a los oficiales, quienes en determinado momento comenzaron a escuchar gritos que provenían del interior, por lo cual, con el apoyo de personal femenino llevaron a cabo la detención de la mujer y al ingresar al inmueble, se encontraron con la afectada de nombre Jana, de 17 años de edad.

En ese momento la menor se abrazó de los oficiales y llorando les dijo que era originaria del Municipio de Asientos, donde la mujer, junto con su esposo la habían contratado tres semanas antes para que les ayudara en las labores domésticas.

Por tal motivo se trasladó a esa casa, sin embargo, al llegar las cosas cambiaron radicalmente, ya que la despojaron de su teléfono y le impidieron a toda cosa salir de la casa, asimismo, conforme pasaron los días, la pareja la convenció para que sostuviera relaciones con la pareja de la detenida.

Con estos elementos, los oficiales pusieron a la afectada en contacto con la familia que ya había empezado a buscarla al no tener contacto con ella, quienes señalaron, ya habían cuestionado a la pareja, quienes les habían señalado que Jana no estaba con ellos.

Por tal motivo, no dudaron en señalar que interpondrían formal denuncia en su contra, con estos elementos, los oficiales estatales y municipales procedieron a trasladar a la acusada, así como a la afectada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.