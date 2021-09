Muere Saúl Cuautle Quechol, rector de la Ibero | Newsweek México

SAÚL Cuautle Quechol, rector de la Universidad Iberoamericana, perdió la vida la mañana de este jueves a causa de un infarto masivo como consecuencia de las complicaciones de una enfermedad que lo aquejaba. Tenía 55 años.

Licenciado en filosofía, Cuautle estuvo un año al frente de la Ibero, periodo en el cual le tocó encabezar la organización de las labores académicas, administrativas y de servicio universitario en medio de la pandemia por el covid-19, además de que fortaleció lazos entre la comunidad pese a la distancia y encabezó el plan de regreso a clases, informó la institución en un comunicado.

Nacido el 28 de febrero de 1966 en Puebla, estuvo en el Seminario Mayor Palafoxiano de 1985 a 1988 e ingresó en la Compañía de Jesús en 1991. Se ordenó sacerdote el 25 de mayo de 2002.

Cuautle Quechol se licenció en filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús en 1997 y en Teología por la Ibero CDMX en 2002.

Cinco años después obtuvo la Maestría en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, institución en la cual también consiguió el Doctorado en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación en 2010.

De acuerdo con la Ibero, sus cargos más importantes fueron como asistente de educación de la Compañía de Jesús, miembro de la International Comission on the Apotolate of Jesuit Education; miembro asociado de la Conferencia Interamericana de Educación Católica; presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús y rector del Instituto Oriente de Puebla.

Hace un año, en agosto de 2020, durante la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la Universidad Iberoamericana Asociación Civil, se tomó la decisión de que el Saúl Cuautle se convirtiera en el decimoctavo rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, periodo que concluiría en 2024.

Durante el año de su rectorado, en plena pandemia, la Ibero logró mantener los vínculos con actores externos como empresas, organizaciones civiles y grupos sociales. Además, se adaptaron las instalaciones universitarias para hacer frente a la crisis sanitaria, lo que implicó la adecuación de salones, espacios, vías y adquirir equipo tecnológico para preservar la salud de la comunidad.

A Cuautle Quechol también se le reconoce por poner en marcha una de las apuestas más importantes de los últimos años al renovar casi por completo la oferta de licenciaturas e ingenierías, a través de nuevos planes de estudio, los cuales se pusieron en circulación en el semestre Otoño 2021. N