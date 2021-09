Migrantes no pueden hacer mendicidad en la vía pública: SSPM | Newsweek México

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Juan Antonio Martínez Romo, aseguró que no está permitido que migrantes pidan limosna en los cruceros y la vía pública del municipio capital.

Cuando se detecta a personas extranjeras llevando a cabo dicha acción se da parte al Instituto Nacional de Migración (INM) para que verifiquen las condiciones migratorias de las personas y se proceda conforme a derecho.

“Cuando llegamos al lugar les indicamos que no se puede estar haciendo el tema de la mendicidad en la vía pública, no somos una autoridad migratoria para proceder a checar la calidad en la que están en el país, pero sí hemos pedido su situación, que nos muestren visas humanitarias avaladas por el instituto de migración, cuando las personas no portan algo así, ellos hacen la revisión y si es necesario algún otro procedimiento nosotros somos una autoridad coadyuvante”.

Refirió que las normalmente las revisiones son bien recibidas por los migrantes y han sido pocos los casos en los que ha existido alguna confrontación o connato con los elementos policíacos.

“Nosotros les pedimos que se retiren de la vía pública, o le damos información a los DIF para que los apoyen en traslados y alimentos para que su tránsito por el estado sea de algunos días”, puntualizó.

Martínez Romo aseveró que sólo en los casos en los que las personas extranjeras cometen algún tipo de falta administrativa o delito son detenidas y trasladadas al C-4, para posteriormente notificar al INM, a fin de evitar la violación de sus derechos humanos.

“Muchos de ellos colaboran bien cuando se les explica que en la entidad el hecho que cometieron es una falta administrativa y se les indica el procedimiento, atienden de manera pronta”.

No obstante, mencionó que hay algunos casos que han sido reiterativos a pesar de los apercibimientos de los policías municipales.

“Si no provocan una situación de falta administrativa o delito, no los molestamos de cierta manera: por ahí tenemos la presencia de una familia, hombre, mujer y dos menores, creo que son de Honduras que se me mueve mucho en los cruceros, y les hemos pedido que ya se retiren y estamos esperando que el INM haga el operativo para revisar su estancia en el país”, concluyó.