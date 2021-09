Interpondrá Línea Express recurso jurídico por retiro de permisos de camiones urbanos | Newsweek México

Después de que la Coordinación General de Movilidad Estatal (CMOV) ordenara el retiro de las calles de 43 camiones urbanos de la empresa Línea Express Aguascalientes por no contar con los permisos vigentes para brindar el servicio de transporte público, integrantes del Consejo de Administración de la compañía anunciaron que interpondrán un recurso jurídico ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado para retomar sus actividades.

En rueda de prensa, el presidente de la empresa, Jaime Carranza Ochoa, aseguró que comparten la visión del proyecto de modernización del transporte público urbano de Aguascalientes, pero no así con las formas en las que se dio entrada a la empresa nacional ADO, quien será la accionista principal en la operación del sistema de transporte.

“Ya no nos dejaron circular porque no firmamos la adhesión, entonces ya no tendríamos el permiso vigente. Nosotros no somos agoreros del desastre, nosotros apostamos a la modernidad en favor del usuario y la sociedad, nosotros de entrada nunca nos pusimos en una postura negativa si ellos llegaban con la intención de sumarse, pero no aceptamos que nos digan que vinieron a rescatarnos”.

A partir de la negativa para adherirse al contrato de preventa de sus acciones a la empresa ADO, el gobierno estatal comenzó a tener represalias y a “dejarlos fuera de la jugada”, siendo la gota que derramó el vaso el retiro de las más de 40 unidades el fin de semana, cuando se les negó la actualización del permiso provisional.

El integrante del Consejo, Juan Raúl Vela, indicó que la empresa nunca había tenido la intención de vender sus unidades a ADO, pero en el momento en el que se presentó una propuesta, los nuevos accionistas se opusieron, situación que rompió la intención de adherirse al futuro esquema de transporte público urbano.

“Lo primero que teníamos que hacer era firmar un compromiso de venta. En primer lugar, nosotros nunca manifestamos el interés de vender, nosotros no tenemos pasivos afortunadamente, traemos dificultades los socios porque no hemos recibido dividendos. En este momento, cada una de las unidades tiene un valor en el mercado, y cuando les llegamos a manifestar cantidades a los señores de ADO estaban fundadas en los precios del mercado”.

Línea Express Aguascalientes está conformada por 35 socios, con una flotilla de alrededor de 90 unidades. Estaba en su haber la operación de las rutas 20, 40 y 41-Penal, algunas de las de mayor demanda en el servicio de transporte.

Asimismo, hace dos años contrajeron un crédito para la adquisición de 55 camiones de la marca china Yutong, que funcionan a base de gas natural y con mayor tecnología a bordo.

Al respecto, Jaime Carranza aseguró que aún restan de cubrirse 86 de los 110 millones de pesos que se recibieron vía crédito para la compra de los autobuses.

“Ahorita estamos pagando alrededor de 55 mil pesos por unidad por el crédito, más 65 mil pesos por un seguro multianual que nos obligaron a contratar por parte de gobierno. De la deuda original que era de 110 millones de pesos, ahorita debemos 86 millones, por 55 unidades Yutong”.

Desde que se sacó de circulación a las 43 unidades, se estima que los socios de la empresa han dejado de percibir hasta 800 mil pesos en ingresos económicos, lo que también ha provocado un boquete económico para 250 trabajadores, entre choferes, checadores, mecánicos y los propios socios.

Aunque este jueves se presentó el recurso de juicio de nulidad ante la Sala Administrativa, aseguran que aún podrían sentarse a dialogar con las autoridades estatales, a fin de llegar a un acuerdo que les permita mejores condiciones para la operación del servicio, comentó Juan Raúl Vela.

“Ojalá se den las condiciones a partir de la defensa jurídica que nosotros haremos, que eso permita que haya condiciones propicias para sentarnos sobre bases favorables para las partes”, concluyó.