CTM no saldrá de Nissan en Aguascalientes: líder sindical | Newsweek México

A una semana del proceso para que los trabajadores de la empresa Nissan en Aguascalientes elijan a la organización sindical que habrá de encabezar la titularidad del contrato colectivo del trabajo, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Alfredo González González, aseguró que a pesar de que otro sindicato gane las elecciones, la CTM continuará representando a una parte de los trabajadores.

Lo anterior, toda vez que la Ley Federal del Trabajo ahora permite la coexistencia de más de un sindicato en las empresas, con lo que se busca garantizar el derecho a la libertad sindical y de asociación.

“Independientemente de cuál sea el resultado, que esperamos contar con el apoyo de los compañeros trabajadores, la CTM no sale de Nissan. A raíz a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, dentro de una empresa pueden convivir dos, tres o más sindicatos y obviamente, en función de eso, seguimos contando con la simpatía de los compañeros trabajadores de Nissan”.

Actualmente la confederación agrupa a 5 mil 200 trabajadores de las dos plantas de Nissan, lo que representa uno de los mayores bastiones del sindicato en la entidad, por lo que confían en que en las próximas elecciones se pueda reafirmar el respaldo de los trabajadores.

“La próxima semana se les va a preguntar a los trabajadores quien es el sindicato que quieren que administre el contrato colectivo de trabajo, es decir, ahí no hay alguien que salga y quien entre, y las prestaciones no cambian porque son exactamente las mismas, el contrato sigue teniendo las mismas prestaciones hasta en tanto no se modifique en una revisión contractual, cada dos años”, subrayó.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje será la instancia que vigile y valide los resultados que se obtengan del proceso de elección de la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la empresa nipona.

Ante el posible ingreso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), González González comentó que se ha tratado de desinformar a la plantilla laboral para obtener una mayor cantidad de votos, no obstante, se dijo confiado en que la CTM se reafirme como el sindicato mayoritario.

“Está revuelto el tema sin haber ninguna razón, se está tratando de confundir a los trabajadores, es lo que se busca, para que en un momento dado se pueda confundir al emitir su voto”, agregó.

El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con objeto de establecer las condiciones en las que debe prestarse el trabajo en una empresa.

Al respecto, el líder de la CTM señaló que hasta el momento se han logrado legitimar 22 contratos colectivos de trabajo en igual cantidad de empresas, en donde los trabajadores mostraron su respaldo a favor de la central obrera.

“Hemos contado con el apoyo de los compañeros en función de que manifestaron su voluntad, que estuvieron de acuerdo con el contenido de los contratos colectivos de trabajo”.

Los acuerdos de los contratos colectivos buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, ofreciendo incrementos en conceptos como las primas vacacionales o aumentos salariales, concluyó Alfredo González.

“Existen prestaciones por arriba de los mínimos que señala la ley y que, como consecuencia, se sientan las partes cada dos años, los sindicatos de los trabajadores y la empresa para ver qué posibilidades tiene la empresa de incrementar las prestaciones”, finalizó.