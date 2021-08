Variante C.1.2: preocupa a los científicos su potencial de contagio y para eludir las vacunas | Newsweek México

LAS MUTACIONES incrementadas de una variante del covid-19 han suscitado preocupación entre los científicos investigadores respecto a que esta pueda potencialmente eludir las vacunas y contagiar más fácilmente dentro de las comunidades.

La variante C.1.2 fue identificada por primera vez en mayo en Sudáfrica y es responsable de menos del 1 por ciento de los casos mundiales del covid-19. Los científicos del Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas de Sudáfrica y la Plataforma de Innovación y Secuenciación en Investigación de KwaZulu-Natal, creen que la prevalencia de la nueva variante podría estar infrarrepresentada y pidieron que se continúe la investigación para determinar si sus mutaciones la hacen más peligrosa que la Delta.

En el estudio, que todavía no ha sido revisado por sus pares, los autores reportaron que hallaron una “potencial variante de interés” dentro del linaje C.1.2. El C.1.2 ha sufrido múltiples cambios en la proteína espicular que están asociados con un aumento en la transmisibilidad y evasión de la vacuna, los cuales se han hallado en otras variantes preocupantes.

La “preocupación más grande”, según el reporte, es que el índice de mutación del linaje C.1.2 es 1.7 veces más rápido que el índice mundial. “Es importante subrayar este linaje dada su constelación preocupante de mutaciones”, dijo el reporte.

Tulio de Oliveira, un profesor en la Universidad KwaZulu-Natal de Sudáfrica y coautor del reporte, publicó en Twitter que la variante está en los “primeros días”. Sin embargo, añadió que ellos decidieron publicar el artículo antes de que fuera revisado por sus pares porque han visto en la pandemia que es crucial “compartir información más rápido en vez de más tarde”.

Cathrine Scheepers, una de las autoras principales de la investigación, dijo a New Frame, una publicación mediática sudafricana sin fines de lucro, que los científicos están “preocupados” por la variante. No obstante, no están seguros de que las mutaciones del C.1.2 se transmitan más fácilmente o si esta variante nueva del covid-19 será capaz de eludir las vacunas.

Descubrir un aumento en las secuencias asignadas del C.1.2 en mayo fue “inesperado” porque no se habían detectado desde enero, dijo el artículo. Al comparar las mutaciones de las secuencias nuevas y las secuencias antiguas, los científicos hallaron que habían “mutado considerablemente”. Los científicos también creen que sus mutaciones lo hacen el más diferente al virus original que se detectó en Wuhan, China.

La variante C.1.2 estuvo entre aquellas más prevalentes en la primera ola de infecciones con el SARS-CoV-2 en Sudáfrica. Desde entonces, la C.1.2 ha sido detectada en la mayoría de las provincias de Sudáfrica, así como en otros países de Europa y Asia.

El Departamento de Salud de Sudáfrica alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la potencial variante nueva, según New Frame. Anban Pillay, subdirector general del Departamento de Salud, dijo a New Frame que la variante C.1.2 ha estado en el país desde la primera ola de casos, pero no se ha convertido en la variante dominante.

“Van a desarrollarse variantes nuevas como una evolución natural del virus”, añadió Pillay. “La evidencia a la fecha indica que las intervenciones no farmacéuticas siguen siendo las respuestas clave a estas variantes”.

Solo alrededor del 15 por ciento de la población de Sudáfrica se ha vacunado contra el covid-19, según el monitoreo administrado por la Universidad Brown. Los bajos índices de vacunación le dan al virus una mejor oportunidad de propagarse a través de las comunidades, y, cuantos más casos haya, mejores posibilidades tendrá el virus de mutar.

Dados los bajos índices de vacunación en todo el continente africano, la OMS ha instado a los países a ponerle una moratoria a las terceras dosis de refuerzo y enviar esos suministros cruciales a las áreas de ingresos más bajos, donde ni siquiera los trabajadores de salud han sido inoculados.

El no vacunar a la población mundial podría permitir que surja una variante que sea resistente a la vacuna, requiriendo el desarrollo de nuevas vacunas y una segunda campaña de vacunación, advirtieron funcionarios de la OMS.

Pillay dijo a New Frame que los científicos están revisando la efectividad in vitro de las vacunas contra el linaje C.1.2. Se esperan los resultados en el siguiente “par de semanas”.

