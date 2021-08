Se han entregado el 60% de libros de texto de educación básica en Aguascalientes: IEA | Newsweek México

A menos de una semana de iniciar el ciclo escolar 2021-2022 ya se han entregado más de un millón de libros de texto gratuitos de educación básica en Aguascalientes, lo que representa alrededor del 60%, según informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

La meta es concluir la entrega de los libros antes del 30 de agosto, fecha en la que iniciarán las clases presenciales, sin embargo, todo dependerá de los plazos de distribución de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

“De los libros de entrega ya vamos muy avanzados, estamos previendo repartir más de 2 millones 400 mil libros de texto gratuitos en todos los niveles de educación básica, pero dependemos de que la federación los vaya dispersando, ahorita estamos prácticamente a un 60% en la entrega de libros, nos faltarían algunos”.

Agregó que el gobierno estatal aplicará un presupuesto de 15 millones de pesos para la adquisición de los libros de texto.

Por otra parte, se maquilarán hasta 180 mil uniformes escolares para el próximo ciclo escolar, los cuales se sumarán a las cerca de 80 mil prendas que no se entregaron durante el ciclo escolar anterior a causa de la pandemia del Covid-19.

“Los uniformes escolares están garantizados, vamos a mandar a hacer entre 160 mil y 180 mil uniformes que se sumarán a los 80 mil que tenemos en las bodegas y que los papás no alcanzaron a recoger los papás por el tema de la pandemia, cerramos las escuelas y no se entregaron los uniformes”, agregó.

Por otra parte, el director general del IEA aseguró que se tienen dispuestos 50 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE), a través de los cuales se destinarán 200 pesos por alumno a cada escuela de educación básica, con lo que se podrá dar mantenimiento y rehabilitación a los planteles escolares, aligerando así el cobro de las cuotas voluntarias.

En este sentido, reiteró que no existe obligación para que los padres de familia cubran con las cuotas, por lo que las mesas directivas que las soliciten deberán ser en común acuerdo y conforme las posibilidades económicas de los paterfamilias.

“Están garantizados los 200 pesos por alumno en educación básica, que van a estarse dispersando entre septiembre y octubre para las 1,258 escuelas de educación básica del estado”.

Por lo anterior, no se deberá condicionar la inscripción o permanencia de ningún estudiante en caso de que no se tengan las posibilidades económicas para el pago de las cuotas escolares.

“Son aportaciones y son voluntarias, no los recaba la escuela sino las mesas directivas de los padres de familia en acuerdo con la dirección de la escuela, pero no deben ser condicionadas como una prestación o contraprestación de servicio educativo, es decir, si un padre de familia no está en condiciones de pagar la cuota voluntaria, no se le puede negar el acceso, el tránsito, la permanencia y el egreso de ninguna modalidad de educación básica, media o superior”.

Finalmente, Reyes Esparza comentó que durante la presente semana se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar en donde se definirán los lineamientos bajo los cuales se efectuará el regreso a clases presenciales en cada escuela, desde la definición de los aforos de alumnos, la asistencia de grupos y el aseo de las aulas, entre otras medidas.

“Comenzó la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, donde los 13 mil maestros se están capacitando; ahí se está viendo toda la parte operativa para abrir las escuelas, los aforos, los grupos que asisten un día y el otro, la cooperativa escolar, las entradas y salidas y la limpieza de los salones, entre otros temas”, concluyó.