Fabiola Ramírez gana primera medalla de México en los Juegos Paralímpicos | Newsweek México

FABIOLA RAMÍREZ Martínez, conquistó la presea de bronce en la final de 100 metros dorso, categoría S2, tras registrar un tiempo de 2 minutos, 36 segundos y 54 centésimas, durante el primer día de competencias de la para natación, en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Tras obtener la primera medalla para México en esta justa paralímpica, que representó la número 290 para el país en su historia en Juegos Paralímpicos, Fabiola Ramírez destacó que este bronce también es su primera presea en estas justas y la primera para la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral.

“Me siento súper orgullosa, porque después de tantos años de estar en el deporte pude darle esto a mi federación, a mi familia y a mí misma, es algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo, con todo mi corazón y ahora ya está aquí, presente, y es un día memorable en mi vida y solo quiero agradecerles a todos por su apoyo y por confiar en mí”, señaló en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Ramírez Martínez, relató cómo vivió la final y lo que significó esta presea luego de tanto trabajo y esfuerzo. “Estoy súper emocionada, en la prueba todos me comentan que al principio comencé un poco lenta y de repente apreté, metí la quinta velocidad y cerré con todo, ya al final te falta el aire, te faltan fuerzas, pero es ahí donde se saca la garra y el corazón.

“Llegué a la meta y vi el tablero y no me la creía, hasta que volteé a ver a los entrenadores y me dicen “sí, es tuya, es tuya”, me quedé con el pecho atorado, de la emoción quería llorar, fue una emoción grandiosa. Yo siempre decía ay no, cuando yo gane una medalla cómo voy a llorar, voy a estar feliz, pero ahora sé que sí se llora de felicidad”, detalló.

La delegación mexicana que asiste a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, está integrada por 60 atletas, 29 mujeres y 31 hombres, quienes buscan el podio en 11 disciplinas, “con la meta de llegar a la cifra histórica de 300 medallas y también conquistar la presea de oro número 100 para nuestro país, en lo que va de la justa”, informó la Comisión Nacional de Deporte (Conade).

México se hace presente en la fiesta deportiva con la selección que encabezan sus abanderados: Amalia Pérez Vázquez, triple campeona paralímpica de para powerlifting y Diego López Díaz, campeón mundial de para natación. N