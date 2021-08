López Obrador se dice 'contento' con los resultados de la consulta popular; 'fue un buen inicio' | Newsweek México

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador felicitó este lunes a todos los mexicanos que participaron en la consulta popular organizada este domingo y se dijo “contento” con los resultados.

“En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones”, dijo.

“Quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascendente, es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa.

“Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar preguntándole al pueblo, consultando al pueblo, y ayer fue realmente muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada”, añadió López Obrador.

El mandatario llamó a los que no participaron en la consulta popular y pidió que no dejen pasar la oportunidad de participar.

“La democracia no se agota en elecciones de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de diputados locales, de gobernadores, de presidente de la República. Eso corresponde a lo que se conocecomo democracia representativa, pero no es la democracia plena; eso ayuda a que se tengan autoridades legal y legítimamente constituidas, pero es un ejercicio que se lleva a cabo cada tres años, cada seis años y en épocas interelectorales la ciudadanía no participa, no es consultada, es requerida sólo en una ocasión cada tres o cada seis años”.

A su vez, dijo que el del domingo fue “un buen inicio”, porque en marzo del año próximo, dentro de ocho meses, “viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie.

“Esa es otra gran reforma a la Constitución, lo que se conoce como revocación del mandato, porque el pueblo, insisto, es el soberano, es el que pone y es el que quita, es el que manda”.

López Obrador dijo que independientemente de que si es vinculatoria o no, “lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala y que no se deje de respetar al pueblo, que es el soberano, que es el que manda”.

Este 1 de agosto se llevó a cabo la consulta popular, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), donde se consultó a los ciudadanos: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El conteo rápido del INE dio a conocer que hubo un 7,74 por ciento de participación lo que deja al resultado muy lejos del 40 por ciento que se necesitaba para que fuera vinculante. N