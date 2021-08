Frustran secuestro virtual de una familia en Rincón de Romos | Newsweek México

Nuevamente la inmediata reacción de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de las policías municipales de Cosío y Rincón de Romos, bajo el esquema de Mando Único, evitó que se consumara una extorsión telefónica en la modalidad de secuestro virtual, en la que los delincuentes se comunicaron con una persona, haciéndole creer que tenían a dos de sus familiares secuestrados, por lo cual, le solicitaban que realizara un depósito, sin embargo, todo se trataba de un engaño. Finalmente la familia pudo reunirse gracias a la intervención de los uniformados.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:50 horas cuando a la comandancia de la Policía Municipal de Cosío, arribó una persona de sexo masculino a solicitar ayuda, debido a que había recibido llamadas telefónicas del número 458 1163135 en las que le mencionaron que tenían a su esposa y sobrino privados de su libertad.

El joven, de nombre Luis, mencionó que los delincuentes que lo contactaron vía telefónica, le exigían que efectuara un depósito por 50 mil pesos o de lo contrario no volvería a ver a sus familiares con quienes no se había podido comunicar desde la mañana cuando salieron al municipio de Rincón de Romos a realizar unos trámites a bordo de una camioneta GMC, color verde.

Al conocer la situación, policías municipales se comunicaron con la Policía Cibernética y Policía Estatal, quienes arribaron al lugar para orientar al afectado, indicándole que no efectuara depósito alguno, reiterando se realizarían todas las acciones posibles para localizar sanos y salvos a sus familiares.

Acto seguido, policías estatales y municipales de los municipios de Cosío y Rincón de Romos, comenzaron a recorrer plazas, sitios públicos, paradas de combis, además de los diversos hoteles, asimismo se proporcionaron las características y número de placas de la camioneta en la que viajaban a los operadores del C5 SITEC, mientras que elementos de la Policía Cibernética, efectuaban diversas acciones para ubicarlos.

Como resultado de todas estas acciones que se efectuaron de manera inmediata y coordinadas bajo el esquema de Mando Único, a través de los dispositivos tecnológicos que forman parte del C5 SITEC, se detectó la camioneta GMC, Jimmy color verde, sobre la carretera estatal 25 a la altura de la comunidad Refugio de Providencia, por lo cual, los uniformados le dieron alcance indicándole a la conductora que se detuviera.

En ese momento se entrevistaron con quienes dijeron llamarse: María de 42 años y Ángel de 16, quienes refirieron que horas antes, recibieron una llamada del número 4591160333 donde les ordenaron que se escondieran en un hotel sin avisarle a nadie o de lo contrario le harían daño a sus familiares, afirmando que los tenían vigilados.

Por ello, permanecieron algunas horas en el hotel con razón social “Shalom” ubicado en el municipio de Rincón de Romos, sin embargo, en determinado momento decidieron salir del mismo.

Tras explicares que todo se trataba de un engaño y que sus familiares se encontraban bien, agradecieron el apoyo de los uniformados y finalmente se reunieron con sus seres queridos sin que se efectuara depósito alguno.