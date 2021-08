En dos semanas se podrían retomar las visitas familiares en CERESOS de Aguascalientes | Newsweek México

Después de casi año y medio de haberse suspendido las visitas familiares de forma presencial en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) de Aguascalientes por la pandemia del Covid-19, en dos semanas podrían retomarse nuevamente, según lo informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

“Lo estamos proyectando en dos semanas más, pero dependemos del sector salud, que ellos nos den el banderazo de cómo estén los contagios en el estado, obviamente van a haber protocolos especiales, nosotros entendemos la necesidad de ver la familia, porque ellos también tienen derecho a ver a sus familiares”.

Aunque la entidad se ubica en color naranja del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, el hecho de que prácticamente toda la población penitenciaria -tanto personas privadas de la libertad como custodios y personal administrativo de la secretaría- estén vacunados, podría permitir la reactivación de las visitas familiares.

Para ello, ya se está delineando un protocolo especial para establecer un cerco sanitario que evite el ingreso de casos Covid-19 a los CERESOS, pues hasta el momento Aguascalientes es la única entidad del país que no ha reportado contagios al interior de sus cárceles.

“Estamos libres de Covid, recuerden que somos el único estado que está libre de Covid en los CERESOS, entonces eso dice mucho de la coordinación y que se están haciendo bien las cosas en los centros penitenciarios de Aguascalientes”.

Sánchez Mendoza indicó que las visitas sólo podrá hacerlas un familiar directo de las personas privadas de la libertad, el cual tendrá que presentar su certificado de vacunación para tener acceso a las instalaciones del CERESO.

“Sólo podrá pasar un familiar directo, obviamente que ya esté vacunado y que nos presente su certificado de vacunación, esto lo hacemos para garantizar la seguridad de los internos”, destacó.

De igual forma, los pocos casos de internos que decidieron no vacunarse no podrán recibir visitas de sus familiares.

“Ha habido dos o tres personas privadas de la libertad que no creen en la vacuna, pero con que tengamos una mayoría basta, pero obviamente que quien no tenga la vacuna no va a poder tener esa oportunidad de que los visiten”, afirmó.

Al inicio de la pandemia, en abril de 2020, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal suspendió las visitas familiares para evitar la propagación del Covid-19 en la población penitenciaria, utilizando para ello las videollamadas a través de plataformas digitales.

Posteriormente, a inicios de 2021 se permitió la visita de familiares, pero sin tener contacto directo con las personas privadas de la libertad, sino a través de auriculares, modalidad que se sigue implementando hasta la fecha.

74 reos federales se han trasladado de Aguascalientes a CEFERESOS

En la última reunión del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, con el gabinete de seguridad pública del gobierno federal, se pidió el traslado de las personas privadas de la libertad que estuvieran compurgando sentencias por delitos federales que fueran trasladadas a Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS) para despoblar las prisiones estatales.

Desde entonces, 74 internos por delitos federales de los CERESOS del estado han sido enviados a CEFERESOS de otras entidades, restando más de 100 que podrían ser trasladados en próximas fechas, informó el secretario de Seguridad Pública Estatal.

“Ya hicimos un traslado de 74 personas privadas de la libertad que fueron trasladadas a los estados de Chiapas, Oaxaca y Coahuila, pero todavía nos queda una cantidad importante de personas privadas de la libertad pero nos mantenemos en calma y en el órgano desconcentrado en la Ciudad de México lo estamos preparando para hacer otro traslado próximamente”.

Al mes de julio la Secretaría de Seguridad Pública Estatal contaba con un registro de 222 internos por delitos federales en las prisiones de Aguascalientes, de los cuáles 81 se encontraban vinculados a proceso y 62 sentenciados.

Los delitos federales más comunes son: delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego y de uso exclusivo del ejército, así como transporte de narcóticos, principalmente marihuana y crystal.