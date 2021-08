Aguascalientes, primer lugar en tasa de defunciones fetales: INEGI | Newsweek México

Aguascalientes encabeza la lista de entidades con la mayor tasa de embarazos que terminaron en defunciones fetales, al promediar 10.6 defunciones del feto o producto por cada 10 mil mujeres de 15 a 49 años de edad, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al año 2020.

Las entidades federativas donde se tuvo mayor incidencia de defunciones fetales fueron Aguascalientes (10.6), Guanajuato (9.5) y San Luis Potosí (8.9).

Por el contrario, los estados con menos casos de muertes de fetos o productos del embarazo son Sinaloa (3.1), Oaxaca (3.8) y Michoacán (4.0).

Según el informe, en 2020 se presentaron 414 defunciones fetales en Aguascalientes. A nivel nacional fueron 22 mil 637.

Los hospitales de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) absorbieron el 67.3% de las defunciones fetales, mientras que en hospitales privados ocurrieron el 17.1% de ellas.

A nivel nacional, las principales causas de muerte del feto fueron las siguientes:

Feto y recién nacido afectados por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (10 mil 288 casos)

Trastornos generados en el periodo perinatal (6 mil 539 casos)

Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (2 mil 86 casos)

Trastornos respiratorios y cardiovasculares (1,644 casos)

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (1,276 casos)

Del total de defunciones, el 82.9% ocurrieron antes del parto, 15.6% durante el parto y únicamente en 1.5% de los casos no se especificó el momento de la muerte.

En relación a las atenciones médicas que recibieron las mujeres durante el embarazo, destaca que prácticamente 8 de cada 10 (81.7%) recibieron atención prenatal, 14.5% no tuvieron acceso a ella y 3.8% no especificaron si recibieron o no.

Respecto al procedimiento de “expulsión o extracción”, que aplica cuando la edad gestacional del feto es de 22 semanas o más, el parto vaginal es el que registró más casos, con 9 mil 833 en todo el país (65.3%), seguido de la cesárea con 4 mil 686 casos (31.1%).

En el rango de las 12 a 21 semanas de embarazo, el aborto espontáneo se presentó en 6 mil 561 casos, el terapéutico en 608 casos y el provocado en 108.