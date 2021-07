Vacuna contra la gripe es capaz de proteger contra complicaciones por el covid-19: estudio | Newsweek México

LA VACUNA contra la gripe podría prevenir que la gente con covid-19 enferme de gravedad, según una reciente investigación. Sin embargo, a pesar de sus hallazgos, los expertos autores del estudio subrayan que es muy importante que las personas reciban la vacuna contra el covid-19.

Los pacientes con el covid-19 analizados en el estudio que fueron vacunados contra la gripe (influenza) tuvieron menos probabilidad de desarrollar problemas que incluyen apoplejía, sepsis y trombosis venosa profunda (TVP).

También tienen menos probabilidad de ser canalizados en una unidad de cuidados intensivos (UCI) o visitar el departamento de emergencias.

Quienes no se aplicaron la inyección contra la gripe tuvieron 20 por ciento más de probabilidad de terminar en una UCI, 58 por ciento más de probabilidad de visitar una sala de emergencias, y un 45 por ciento más alto de probabilidad de desarrollar sepsis.

Además, tuvieron 58 por ciento más de probabilidad de sufrir una apoplejía, y 40 por ciento más de probabilidad de sufrir una TVP.

Los investigadores revisaron datos anónimos de pacientes diagnosticados con el covid-19, tomados de registros médicos electrónicos de 56 organizaciones de atención médica de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido.

Hubo 74,754 pacientes en total, divididos entre quienes sí tenían y quienes no tenían la vacuna contra la gripe de dos semanas a seis meses antes de dar positivo al covid-19.

Para tratar de hacer las comparaciones tan justas como fuera posible, los investigadores empataron a los pacientes según los factores de riesgo severo del covid-19, como su edad, sexo, si fumaban y si tenían padecimientos como diabetes, obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Los hallazgos, que no han sido revisados por sus pares, fueron presentados en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas en línea.

Al comentar sobre los hallazgos, el profesor Peter Openshaw, miembro del Grupo Asesor en Amenazas Nuevas y Emergentes por Virus Respiratorios (Nervtag) del gobierno del Reino Unido y quien no participó en la investigación, dijo a The Guardian:“Podría ser que la vacuna contra la gripe estimula el sistema inmunológico de manera no específica y tiene ese beneficio, pero uno siempre se pregunta si estas asociaciones son causales, o si hay un factor común, como la privación social, que pudiera explicar por qué van de la mano… La gente que logra recibir la vacuna contra la gripe tal vez tenga mejor salud de otras maneras”.

Y añadió: “La mejor manera de protegerte contra el covid-19 es recibir la vacuna contra el covid-19”.

La coautora Susan Taghioff, de la Escuela Miller de Medicina de la Universidad de Miami, declaró que la vacuna contra la gripe podría beneficiar a quienes son renuentes a recibir la vacuna contra el covid-19.

“A pesar de esto, la vacuna contra la influenza de ninguna manera es un remplazo de la vacuna contra el covid-19 y promovemos que todos reciban su vacuna contra el covid-19 si tienen la capacidad”.

La experta continuó al respecto: “Sin importar el grado de protección que da la vacuna de la influenza contra los resultados adversos asociados con el covid-19, el simplemente ser capaces de conservar recursos mundiales de atención médica para mantener bajo control la cantidad de casos de influenza es razón suficiente para defender las acciones continuas para promover la vacuna contra la gripe”.

El Dr. Devinder Singh, coautor y profesor de cirugía plástica en la Escuela Miller de Medicina de la Universidad de Miami, dijo a Newsweek que, aun cuando se desconoce el mecanismo detrás de la conexión, la vacuna contra la gripe estimula una parte del sistema inmunológico, la cual a su vez disminuye la inflamación en el cuerpo de una manera protectora.

No obstante, Singh añadió: “Es muy importante enfatizar que recomendamos absolutamente la vacuna contra el covid-19, y de ninguna manera sugerimos que la vacuna contra la gripe sea un sustituto de la vacuna apropiada contra el covid-19”.

Si se demuestra la conexión, los investigadores esperan que esto pueda ayudar a las regiones del mundo donde las vacunas contra el covid-19 no están disponibles de inmediato.

Singh añadió: “Este hallazgo es especialmente significativo porque la pandemia está llevando al límite los recursos en muchas partes del mundo. Por lo tanto, nuestra investigación —de ser validada por futuros ensayos clínicos al azar— tiene el potencial de reducir la carga mundial por la enfermedad”.

En ese sentido, reflexiona: “Solo una pequeña fracción del mundo ha sido vacunada completamente contra el covid-19 a la fecha y, con toda la devastación que ha ocurrido a causa de la pandemia, la comunidad mundial todavía necesita hallar soluciones para reducir la morbilidad y mortandad”. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek