Reporta ISSEA primer defunción de persona vacunada en Aguascalientes; tenía una sola dosis | Newsweek México

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) reportó la primera defunción por Covid-19 de una persona que había recibido la primera dosis de la vacuna, informó el titular del instituto, Miguel Ángel Piza Jiménez.

Sin ahondar en las características de la persona fallecida, aseguró que pudo haberse contagiado de Covid-19 antes de recibir la dosis de la vacuna, por lo que al ser inmunizada se agravó su estado de salud.

“Sí tenemos ya a una persona que falleció tras la aplicación de una sola dosis, no tengo bien los datos, lo que estamos viendo y analizando es si ya tenía una inmunidad completa o si ya venía infectada, ahorita no tengo la fecha exacta de cuando ocurrió”.

A pesar de ello, Piza Jiménez reiteró que los casos graves en personas vacunadas han sido mínimos a comparación de la cantidad de dosis que se han aplicado desde febrero.

“Todas las vacunas fueron autorizadas de manera emergente, están en proceso de investigación, ya tenemos gente positiva aún con las dos dosis y con su periodo inmunológico ya en función, entonces por eso nosotros seguimos insistiendo en que la población se siga cuidando porque podemos seguir contagiándonos y contagiar”, resaltó.

De acuerdo al reporte técnico de la Secretaría de Salud Estatal, hasta este miércoles se habían colocado en Aguascalientes 591 mil 559 dosis de la vacuna contra el Covid-19 de los diversos laboratorios que han sido aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

De esa cantidad, 207 mil 924 dosis han sido aplicadas en adultos mayores de 60 años, 168 mil 595 en adultos de entre 50 y 59 años, 108 mil 543 en adultos de entre 40 y 49 años.

Asimismo, en personal médico del sector público y privado se han aplicado 39 mil 724, 37 mil 280 dosis del laboratorio CanSino al personal educativo de la entidad, 20 mil 266 a adultos de entre 30 y 39 años y 9 mil 227 dosis a mujeres embarazadas.

Miguel Ángel Piza insistió a la población a que acuda a vacunarse, ya que hasta el momento es la mejor protección contra el virus. En este sentido, señaló que en este momento la mayor cantidad de contagios nuevos se está presentando en jóvenes menores de 40 años de edad, pero sin llegar a defunciones.

“La peor vacuna es la que no te pongas y la mejor es la que te puedas poner, porque ante el costo-beneficio es ponerse la que sea porque va a ser la que nos va a proteger, poco o mucho, pero me va a proteger. El que ahora tengamos más jóvenes en hospitalización o con positividad, me dice que la vacuna está funcionando, porque los adultos que ya están siendo vacunados ya tuvieron una respuesta positiva a la reacción del virus”.

Se aplicaría tercera dosis de la vacuna Pfizer

Por otra parte, el secretario de Salud Estatal señaló que los laboratorios fabricantes de la vacuna contra el Covid-19 continúan haciendo estudios para determinar si será necesaria la aplicación de dosis posteriores para reforzar la protección contra el virus.

En el caso de la vacuna de los laboratorios Pfizer/BioNTech, informó que ya se ha dado a conocer que podría aplicarse una tercera dosis a los seis meses de la segunda dosis, por lo que se mantiene el contacto con las autoridades del gobierno federal para determinar la estrategia a seguir en el caso de las personas que hayan recibido dicha vacuna.

“Se habla de un refuerzo a los seis meses de las primeras dosis de la vacuna Pfizer, pero ahorita todavía no hay nada, seguramente estas vacunas van a quedar como la de la influenza, que cada año se van a tener que estar poniendo porque el virus va a seguir mutando”, concluyó.