Próxima semana se vacunará a jóvenes de entre 30 y 39 años del municipio de Aguascalientes | Newsweek México

El delegado del gobierno federal en Aguascalientes, Aldo Ruíz Sánchez, informó que la próxima semana iniciará la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a jóvenes de entre 30 y 39 años de edad en el municipio de Aguascalientes, una vez que concluya la inmunización de este grupo poblacional en los 10 municipios restantes.

“Sigue la vacunación en la capital, ya terminando en Jesús María sigue la capital, estamos esperando el siguiente embarque para Aguascalientes, porque ahí tenemos el mayor grosor de la población y más de 30 a 39 años, ahí también se va a hacer el mismo ejercicio con empresas en ese rango de edad y para la población en general”.

Este viernes se vacunará a los jóvenes y adultos de Jesús María, lo que significa el último de los municipios para dicho grupo poblacional.

El funcionario federal agregó que en la capital se estima vacunar a 144 mil personas de entre 30 y 39 años de edad, lo que significa uno de los grupos poblacionales más amplios.

Para la aplicación de las dosis nuevamente se acudirá a empresas del municipio de Aguascalientes, como se hizo con los adultos mayores de 40 a 49 años, por lo que en los próximos días se darán a conocer las empresas a las que se destinarán las brigadas Correcaminos.

“Nos vamos a reunir con los industriales y las directoras de los clústers para definir qué día se va a aplicar la vacuna, pero sí lo queremos repetir porque son alrededor de 20 mil personas, entonces lo que más se busca es la salud, primero, y luego la reactivación económica y que en los centros de trabajo estén tranquilos con la vacuna”, subrayó.

Asimismo, se mantendrán los cuatro puntos de vacunación que se han definido en la mayor parte de la estrategia de vacunación en la entidad: Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Foro de las Estrellas, Isla San Marcos (vehículos) y Talleres de Locomotoras del Complejo Tres Centurias.

Por otra parte, Aldo Ruíz informó que se tiene previsto iniciar la vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años de edad a partir del 15 de julio en los municipios del interior, con lo que Aguascalientes se consolidaría como el estado con mayor avance en la estrategia de vacunación, después de los estados fronterizos.

Dicho sector representa el mayor reto en los trabajos de inoculación, ya que se estima que tan sólo en la capital hay 250 mil personas en este rango de edad.

“Yo creo que para el 15 de julio se comenzaría a vacunar a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, sería la vacuna que nos llegue, ahorita la que nos ha estado llegando en mayor cantidad es la de AstraZeneca”.

Llevarán vacuna contra el Covid-19 a anexos y centros de rehabilitación

Previo a la vacunación de los adultos de entre 30 y 39 años de edad en el municipio de Aguascalientes, se acudirá a anexos y centros de rehabilitación contra las adicciones para inmunizar a las personas que se encuentran internadas en dichos sitios.

El titular de la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes informó que se acudirá a 30 anexos registrados en el estado, con una población cercana a las mil personas.

“Como son anexos, la gente no puede salir, es gente que está recuperándose de una adicción y lo que nos dicen es que no los pueden sacar, porque habría el riesgo de que ya no regresen, no son muchos, son alrededor de 30 anexos los que tenemos registrados con una población de no más de mil personas, entonces lo haremos el sábado y el domingo”, refirió Ruíz Sánchez.