No habrá alumnos reprobados, pero tendrán tres meses de regularización: IEA | Newsweek México

Como parte de los criterios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para evaluar el desempeño académico de los estudiantes de educación básica en el país, se contempla que no se repruebe a los alumnos que no hayan entregado trabajos y tareas o que se hayan desconectado de las clases a distancia, no obstante, deberán recibir una regularización durante los primeros tres meses del próximo ciclo escolar.

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, informó que la calificación del alumno será asignada directamente por el docente, y aquellos con mayor rezago no recibirán una calificación reprobatoria en su boleta de calificaciones, pero sí deberán tomar clases de regularización al inicio del próximo grado.

“No se regalarán calificaciones, no es pasar por pasar, pero al final del día un alumno que tuvo una conexión intermitente, que presentó evidencias de trabajo, que tuvo la voluntad de poder estar cercano a la escuela, el maestro podrá decidir si reconoce y valora eso y le asigna una calificación mínima de 6, o en caso de que diga que no lo merece, en agosto, septiembre y octubre se deberán regularizar”.

El acuerdo 16/06/2021 de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que no podrá retenerse a los educandos en el grado escolar en el que se encuentran inscritos, debido al periodo de contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

En caso de que no existan las suficientes evidencias del aprovechamiento del estudiante, los docentes deberán anotar la leyenda “información insuficiente” en la boleta de calificaciones, colocando la evaluación final hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación. Por su parte, a los alumnos que no se pudieron conectar a las clases en línea y que tienen un rezago total, se les deberá colocar la leyenda “Sin información”.

“El próximo ciclo escolar iniciará el 30 de agosto, después viene una semana de capacitación intensiva, hay una semana de consejo técnico escolar y ahí se van a decir todas las estrategias, ¿cómo van a regularizar a sus alumnos?, ¿con qué materiales?, ¿cómo van a recuperar lo más que se pueda?”, a los alumnos que no alcancen ni el 6 se les deberá de dejar un espacio en blanco, señalar sólo con una diagonal, no hay calificación, estos alumnos son los que se estarán regularizando en los primeros tres meses”, subrayó.

El titular del IEA aseguró que en las tres semanas que se tienen de clases presenciales, de los 29 mil alumnos que se encontraban en situación de rezago, ya se han logrado recuperar al 90%, aunque existe un 10% de estudiantes que estarían en riesgo de dejar la escuela.

“Hoy podemos decir que, con el regreso a clases, cerca del 90% de los alumnos regresan, no estaban trabajando por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, no tenían dispositivos electrónicos, no tenían internet o simplemente porque el papá o la mamá trabajaban y se desentendían”.

Al día de hoy, 980 de las 1,258 escuelas de educación básica se encuentran trabajando con clases presenciales, lo que representa un universo de 240 mil alumnos.

“Somos el estado de la República que tiene más escuelas abiertas, ahorita tenemos cerca de 240 mil alumnos de 293 mil que han regresado de manera intermitente, hoy podemos declarar que las escuelas son seguras, no hay brotes de contagio, se cuidan los protocolos y procesos”.

Por último, Ulises Reyes Esparza aseguró que hasta el día de hoy se prevé que el inicio del ciclo escolar 2021-2022 se lleve a cabo de forma híbrida, con clases presenciales y a distancia, a reserva de que en las próximas semanas la SEP anuncie nuevos lineamientos.

“Si el semáforo continúa en verde y las escuelas tienen las condiciones, vamos a arrancar de manera híbrida, es decir de forma presencial y a distancia, si así los deciden los padres, no podemos obligarlos a que regresen a las aulas”, concluyó.