La delincuencia en Puebla dejó escuelas saqueadas durante pandemia | Newsweek México

Puebla, Pue. Una vez que se terminó el ciclo escolar 2020-2021, maestros de la sección 23 y 51, reconocen que varias instituciones no se encuentran en condiciones de recibir a los alumnos para el siguiente ciclo escolar, por lo que, ahora se preparan para contar con instalaciones que se requieren para regresar a clases el 30 de agosto próximo de manera hibrida, señaló el secretario de Vinculación Social de la Sección 23 del SNTE, Paulo César Hernández Coronel.

En entrevista, aseguró durante este cierre de ciclo escolar, se está llevando la preparación de las escuelas para recibir a los alumnos en la nueva modalidad, ya que muchas de ellas fueron violentadas por la delincuencia y fueron saqueadas, por lo que, no se encuentran en condiciones de para recibir a los alumnos en este momento.

“En ese sentido se va a reestructurar en términos de material de infraestructura, porque las escuelas no se encuentran en condiciones de recibir a los alumnos y ahorita estamos haciendo esa tarea ahora que finaliza el ciclo escolar y al iniciar lo que falte, por lo que se tendrá que afinar del 23 de agosto a septiembre”, acotó.

El secretario, mencionó que los maestros están preparados ante cualquier contingencia, y ya se encuentran dando soluciones para los espacios educativos, que se necesitan para recibir a los alumnos.

Anunció que ya existe una indicación de parte de la Secretaría de Educación Pública de regresar a trabajar desde el 23 de agosto, con los consejos técnicos, para preparar el ciclo escolar y recibir a los alumnos en septiembre próximo.

“El regreso a clases será de manera híbrida, dos días acudirán a la escuela, la mitad del alumnado, otros dos días la otra mitad, así como un día para reforzar el trabajo en casa o en la escuela, cuidando los protocolos sanitarios”, dijo.

Aseguró que el secretario de Educación Pública Estatal, Melitón Lozano Pérez, les ha informado sobre 5 fases para el regreso a clases, cómo preparar las escuelas en temas sanitarios, infraestructura, pues muchas de las instituciones no cuentan con lavamanos.

Otra de las fases es hacer un diagnóstico de cómo termina el ciclo escolar en base al programa que diseñó la SEP, de “Nadie afuera, nadie atrás”, para saber cómo llegan los alumnos académicamente.

Así como diseñar los tiempos para canalizar el aprendizaje para los alumnos.

Mencionó que, antes de regresar a clases se tendrán que formar comités de padres de familia para llevar a cabo los protocolos sanitarios.

“Los maestros hemos trabajado con muchas adversidades, hoy esto no nos complica, pero sí nos ocupa, pues los maestros no trabajan el doble, trabajan el triple, pero no hemos esquivado la responsabilidad”, finalizó.

Con información de Diario Puntual